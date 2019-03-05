Дело "бриллиантовых прокуроров": в ГПУ сделали заявление об убитом в Киеве ювелире

Генеральная прокуратура Украины заявила, что убитый во вторник в Киеве 59-летний владелец ювелирного бизнеса Сергей Киселев не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

Подробности раскрыл пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде", – заявил спикер.

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Сергей Киселев 24 канал

"Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ относительно статуса погибшего является неправдивым", – отреагировали в прокуратуре на опубликованные ранее слова экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, который утверждал, что третий эпизод громкого дела связан именно с заявлением Киселева.

Напомним, в июле 2015 года были задержаны первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Ранее сообщалось, что в изъятых у них драгоценностях Киселев узнал свои камни, которые прокуроры забрали у него в 2010 году в ходе проверки.

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Убийство в Киеве

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