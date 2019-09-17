Бросили кирпич: в Киеве "титушки" напали на съемочную группу

В Киеве компания агрессивных молодых людей напала на съемочную группу, которая пыталась зафиксировать рейдерский захват коммунальной территории.
Они били ногами авто журналистов и бросили в стекло кирпич. Видеозапись с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
"Просим помочь в поиске "титушек", которые напали на съемочную группу, что приехала на Подол для фиксации рейдерского захвата коммунальной территории и невыполнения решения суда", – обратились в соцсети.
"Титушки" напали на машину
Скриншот
Нападавшие ногами били авто
Скриншот
По предварительной информации, участниками нападения являются люди, причастные к драке и стрельбе в сотрудников "Муниципальной варты", которая произошла в августе в парке Голосеевского района.
Как писал OBOZREVATEL:
в ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.
Выяснилось, что во время обхода территории Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная стража" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой. Они представились частной охранной фирмой.
При попытке наряда узнать о причинах собрания неизвестные начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.
Два фигуранта расследования о стрельбе в Голосеевском районе Киева вышли под заставу из больницы следственного изолятора.
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