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17 сентября • обновлено в 10:32
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/ Криминал

Бросили кирпич: в Киеве "титушки" напали на съемочную группу

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В Киеве компания агрессивных молодых людей напала на съемочную группу, которая пыталась зафиксировать рейдерский захват коммунальной территории.

Они били ногами авто журналистов и бросили в стекло кирпич. Видеозапись с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Просим помочь в поиске "титушек", которые напали на съемочную группу, что приехала на Подол для фиксации рейдерского захвата коммунальной территории и невыполнения решения суда", – обратились в соцсети.

"Титушки" напали на машину

"Титушки" напали на машину

Скриншот

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Нападавшие ногами били авто

Нападавшие ногами били авто

Скриншот

По предварительной информации, участниками нападения являются люди, причастные к драке и стрельбе в сотрудников "Муниципальной варты", которая произошла в августе в парке Голосеевского района.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

  • Выяснилось, что во время обхода территории Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная стража" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой. Они представились частной охранной фирмой.

  • При попытке наряда узнать о причинах собрания неизвестные начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.

  • Два фигуранта расследования о стрельбе в Голосеевском районе Киева вышли под заставу из больницы следственного изолятора.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
А мордой в асфальт не пробовали
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