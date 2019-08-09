Били ножами и вилками: в ресторане Киева две компании начали потасовку

В Печерском районе Киева, в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки, между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого двум мужчинам нанесли удары кухонными ножами и вилками.

Как написала пресс-служба полиции Киева, сообщение о драке в милицию поступило от администрации заведения (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Работники полиции установили, что между местными жителями и иностранцами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ножевые ранения получили двое киевлян.

Вилки и ножи Полиция Киева

В частности, 30-летний пострадавший получил резаную рану головы, а 27-летний – ноги. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, от дальнейшей госпитализации они отказались.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли два кухонных ножа и две вилки.

Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это трое граждан другого государства, 1992 и 1997 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меры пресечения: 27-летнему иностранцу, который непосредственно наносил удары ножом – домашний арест, а двух других на время следствия отпустили под личное обязательство.

Место происшествия Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони в среду, 24 июля, шестеро хулиганов избили полицейского, который вмешался в конфликт.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram