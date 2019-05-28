ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

Зазор в несколько см! На новом мосту в Киеве обнаружили еще одну неполадку

3.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на новом велосипедно-пешеходном мосту, где трижды за несколько дней треснуло стекло, обнаружили новую неполадку.

Между покрытием моста и стеклом образовался такой зазор, что в него удалось просунуть книгу. Фото на своей странице в Facebook обнародовал Алексей Копытко.

"Под всеми стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. И не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметров полтора-два (в один из них для наглядности воткнуто творение Фоззи)", – уточнил автор поста.

Вода под стеклом

Вода под стеклом

Facebook Andrey Kopytko

Стекло

Стекло

Facebook Andrey Kopytko

Зазор

Зазор

Facebook Andrey Kopytko

Напомним, что стекло на новом мосту треснуло на следующий день после открытия. Основной версией поломки считается акт вандализма, полиция ищет причастных к разбитию стекла лиц.

Все три разбитых стекла заменили 27 мая. По словам строителей, которые занимались ремонтом, настолько прочный материал не мог пойти трещинами без посторонней "помощи".

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 25 мая открыли новый мост, которые соединил самые популярные туристические места столицы.

  • 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк.

  • Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

  • Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

  • Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
11
19
Смешно
3
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури,высокие технологии-это не ваше!!! Лучше не прикасайтесь ни к чему.Пусть все само разрушится со временем.Меньше проблем и гроши сэкономите)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
М-да уж.Каковы будут комментарии Педалия Клычко?Опять стреляли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Юг Руси
Юг Руси
Федоров Федор, - Кличко, как образовались эти щели? -Стреляли!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Федоров Федор, как в "Белом солнце пустыни" с Саидом! .... Стреляли...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
А щьто ськажит таварищ Мэдовар?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения