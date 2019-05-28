Зазор в несколько см! На новом мосту в Киеве обнаружили еще одну неполадку

В Киеве на новом велосипедно-пешеходном мосту, где трижды за несколько дней треснуло стекло, обнаружили новую неполадку.

Между покрытием моста и стеклом образовался такой зазор, что в него удалось просунуть книгу. Фото на своей странице в Facebook обнародовал Алексей Копытко.

"Под всеми стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. И не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметров полтора-два (в один из них для наглядности воткнуто творение Фоззи)", – уточнил автор поста.

Вода под стеклом Facebook Andrey Kopytko

Стекло Facebook Andrey Kopytko

Зазор Facebook Andrey Kopytko

Напомним, что стекло на новом мосту треснуло на следующий день после открытия. Основной версией поломки считается акт вандализма, полиция ищет причастных к разбитию стекла лиц.

Все три разбитых стекла заменили 27 мая. По словам строителей, которые занимались ремонтом, настолько прочный материал не мог пойти трещинами без посторонней "помощи".

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве 25 мая открыли новый мост, которые соединил самые популярные туристические места столицы.

24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк.

Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

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