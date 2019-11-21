"Янукович под прикрытием!" В Киеве заметили запрещенное российское такси

В Киеве на одной из улиц заметили ярко-желтый автомобиль запрещенного российского сервиса "Яндекс.Такси".

В сети начали активно комментировать ситуацию. Соответственные фото появились на странице "Киев Автомобильный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Очередной фильм снимают, или кто-то психанул и на "Яндекс.Такси" приехал в Киев?" – говорится в посте.

В Киеве заметили запрещенное российское такси Facebook Киев Автомобильный

Пользователи сети принялись активно и с сарказмом комментировать ситуацию.

"Янукович под прикрытием. Чтобы не спалиться – на такси", "Жирный заказ взял", "Ох, там и тариф. Сразу по возврату за второй Octavia поедет в салон", "Прикол! По навигатору занесло к нам?" – написали они.

В Киеве заметили запрещенное российское такси Facebook Киев Автомобильный

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.

В феврале 2019 года в Киеве заметили, что служба такси Yandex, которая попала под запрет в Украине, продолжала свою работу.

Служба безопасности провела проверку возможности доступа к услугам запрещенной российской службы такси.

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