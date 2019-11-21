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21 ноября • обновлено в 12:24
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"Янукович под прикрытием!" В Киеве заметили запрещенное российское такси

1.2т
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В Киеве на одной из улиц заметили ярко-желтый автомобиль запрещенного российского сервиса "Яндекс.Такси".

В сети начали активно комментировать ситуацию. Соответственные фото появились на странице "Киев Автомобильный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Очередной фильм снимают, или кто-то психанул и на "Яндекс.Такси" приехал в Киев?" – говорится в посте.

В Киеве заметили запрещенное российское такси

В Киеве заметили запрещенное российское такси

Facebook Киев Автомобильный

Пользователи сети принялись активно и с сарказмом комментировать ситуацию.

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"Янукович под прикрытием. Чтобы не спалиться – на такси", "Жирный заказ взял", "Ох, там и тариф. Сразу по возврату за второй Octavia поедет в салон", "Прикол! По навигатору занесло к нам?" – написали они.

В Киеве заметили запрещенное российское такси

В Киеве заметили запрещенное российское такси

Facebook Киев Автомобильный

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.

  • В феврале 2019 года в Киеве заметили, что служба такси Yandex, которая попала под запрет в Украине, продолжала свою работу.

  • Служба безопасности провела проверку возможности доступа к услугам запрещенной российской службы такси.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Яндекс
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