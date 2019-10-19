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20 октября • обновлено в 00:12
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Смотрел на ходу "Уральские пельмени": в сети показали горе-водителя маршрутки в Киеве

1.2т Читать материал на украинском

В Киеве пожаловались на водителей городских маршруток, один из которых смотрел видео во время движения, а второй отказался везти пассажиров пенсионного возраста и грубил.

Инциденты произошли в Соломенском районе. Первый случай – в маршрутке № 463, рассказал в местном Facebook-сообществе пользователь Роман Малко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Везет пассажиров в темное время суток, разговаривает по телефону, установил планшет на переднем стекле и смотрит на ходу "Уральские пельмени" – что это вообще такое?" – возмутился он.

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Смотрел на ходу "Уральские пельмени": в сети показали горе-водителя маршрутки в Киеве

Скрин видео

В маршрутке № 550 водитель не только отказал пассажирам в проезде, но и "устроил гонки на выживание".

"На мои просьбы сбросить скорость, остановиться – никаких действий не принял. В салоне торчат прямые углы наваренного метала, щели в дверях, что пролазит нога", – написал киевлянин.

Смотрел на ходу "Уральские пельмени": в сети показали горе-водителя маршрутки в Киеве

Facebook ОО "Турецкий городок"

Смотрел на ходу "Уральские пельмени": в сети показали горе-водителя маршрутки в Киеве

Facebook ОО "Турецкий городок"

Смотрел на ходу "Уральские пельмени": в сети показали горе-водителя маршрутки в Киеве

Скриншот

Смотрел на ходу "Уральские пельмени": в сети показали горе-водителя маршрутки в Киеве

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водителя маршрутки обвинили в том, что он справил нужду посреди улицы, прямо возле Центрального железнодорожного вокзала.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
маршрутка водитель маршрутки скандалы фотографии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Смотрит запрещённое видео, на языке огрэссора, без субтитров на родной мове. Где Ларыса Нецой, почему она такое допустила?
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