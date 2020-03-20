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20 марта • обновлено в 12:12
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В Киеве дворникам выдали по 1 маске на бригаду и заставили фотографироваться – журналист

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В Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса дворникам якобы выдали только по одной маске на бригаду и потребовали по очереди в ней сфотографироваться.

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О ситуации написал столичный журналист Андрей Гаценко на своей странице в Facebook. По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе города.

"Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Дворникам Соломенского района выдали по одной маске на бригаду и требуют... всем в ней по очереди сфотографироваться", – отметил он.

В Киеве дворникам якобы выдали по 1 маске на бригаду и заставили фотографироваться. Иллюстрация

В Киеве дворникам якобы выдали по 1 маске на бригаду и заставили фотографироваться. Иллюстрация

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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