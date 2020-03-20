В Киеве дворникам выдали по 1 маске на бригаду и заставили фотографироваться – журналист

В Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса дворникам якобы выдали только по одной маске на бригаду и потребовали по очереди в ней сфотографироваться.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
О ситуации написал столичный журналист Андрей Гаценко на своей странице в Facebook. По его словам, инцидент произошел в Соломенском районе города.
"Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Дворникам Соломенского района выдали по одной маске на бригаду и требуют... всем в ней по очереди сфотографироваться", – отметил он.
В Киеве дворникам якобы выдали по 1 маске на бригаду и заставили фотографироваться. Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
По состоянию 18 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 16 человек. В Киеве все еще было двое зараженных, в области – еще столько же.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Второй – его жена.
Также 18 марта появилась информация о том, что в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
В тот же день в Украине в целом зафиксировали уже 26 случаев заражения новым коронавирусом.
Власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.