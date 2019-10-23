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23 октября • обновлено в 12:04
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"Салат с насекомыми": в Киеве известный ресторан попал в скандал

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В Киеве ресторан Salateira обвинили в том, что в еде, приготовленной в нем, было насекомое.

Речь идет о заведении на улице Большая Васильковская, 72. Об этом сообщил очевидец ситуации, киевлянин Антон Сорока на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Он рассказал, что вместе с женой взял с собой домой салаты в коробках. И уже после того, как половину блюда съели, – увидели в ней насекомое.

"Сегодня (23 октября. – Ред.) вечером заехали с женой в Salateira, что в Киеве, на улице Большая Васильковская, 72. Взяли себе салатиков в коробочках и поехали домой. Дома съели половину и увидели в одной из порций такое...", – написал Сорока.

В Киеве известный ресторан попал в скандал с насекомым в салате

В Киеве известный ресторан попал в скандал с насекомым в салате

Facebook Антона Сороки

Пост начали активно комментировать пользователи. За 12 часов под ним накопилось около 200 лайков и более 210 комментариев. Некоторые рассказал похожие истории из других заведений.

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Например, одна из пользователей пожаловалась на то, что в коробке с пиццей Dominos обнаружила таракана. Еще одна женщина рассказала, что в одном заведении в тарелке с салатом увидела кусочки стекла.

"В Dominos на Севастопольской площади Киева... Спешила с работы, заехал быстренько купить две пиццы с сырными бортиками... Забрала их, положила на заднее сидение машины. Приехала домой. Занесла в комнату ребенку... Сын кричит со второго этажа – я прилетаю и обнаруживаю, что по сырному бортику ползает таракан... Позвонила в пиццерию, где меня "послали с моими тараканами", "В моей тарелке с салатом я находила кусочки стекла. Мне предложили переделать порцию, но аппетит пропал", – написали они.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Пост в сети

Пост в сети

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Serov Oleg
Serov Oleg
жрите свидомые...говорят в насекомых хороший белок...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по стакану в цветах российского флага, без диверсантов ГРУ здесь не обошлось.
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