"Салат с насекомыми": в Киеве известный ресторан попал в скандал

В Киеве ресторан Salateira обвинили в том, что в еде, приготовленной в нем, было насекомое.

Речь идет о заведении на улице Большая Васильковская, 72. Об этом сообщил очевидец ситуации, киевлянин Антон Сорока на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Он рассказал, что вместе с женой взял с собой домой салаты в коробках. И уже после того, как половину блюда съели, – увидели в ней насекомое.

"Сегодня (23 октября. – Ред.) вечером заехали с женой в Salateira, что в Киеве, на улице Большая Васильковская, 72. Взяли себе салатиков в коробочках и поехали домой. Дома съели половину и увидели в одной из порций такое...", – написал Сорока.

В Киеве известный ресторан попал в скандал с насекомым в салате Facebook Антона Сороки

Пост начали активно комментировать пользователи. За 12 часов под ним накопилось около 200 лайков и более 210 комментариев. Некоторые рассказал похожие истории из других заведений.

Например, одна из пользователей пожаловалась на то, что в коробке с пиццей Dominos обнаружила таракана. Еще одна женщина рассказала, что в одном заведении в тарелке с салатом увидела кусочки стекла.

"В Dominos на Севастопольской площади Киева... Спешила с работы, заехал быстренько купить две пиццы с сырными бортиками... Забрала их, положила на заднее сидение машины. Приехала домой. Занесла в комнату ребенку... Сын кричит со второго этажа – я прилетаю и обнаруживаю, что по сырному бортику ползает таракан... Позвонила в пиццерию, где меня "послали с моими тараканами", "В моей тарелке с салатом я находила кусочки стекла. Мне предложили переделать порцию, но аппетит пропал", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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