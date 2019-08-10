На пляжах Киева обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться

На нескольких пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, а также скопления водорослей. Пробы воды не соответствуют санитарным нормам, поэтому в этих местах следует воздержаться от отдыха.
Главное управление Госпродспоживслужбы в Киеве провело исследование и опубликовало на своем сайте результаты забора воды по состоянию на 5 августа.
Пробы воды не соответствуют санитарным нормам, поэтому на этих пляжах следует воздержаться от отдыха.
Кишечная палочка
На каких пляжах не следует купаться:
• "Венеция",
• "Радуга",
• "Детский",
• "Золотой",
• "Молодежный",
• "Предмостная Слободка",
• "Радуга",
• "Тельбин",
• "Центральный",
• "Троещина",
• "Водоворот".
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Госпродспоживслужба предупреждала о присутствии на пляжах Киева опасной инфекции.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.