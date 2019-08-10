Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

На пляжах Киева обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться

744 Читать материал на украинском

На нескольких пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, а также скопления водорослей. Пробы воды не соответствуют санитарным нормам, поэтому в этих местах следует воздержаться от отдыха.

Главное управление Госпродспоживслужбы в Киеве провело исследование и опубликовало на своем сайте результаты забора воды по состоянию на 5 августа.

Пробы воды не соответствуют санитарным нормам, поэтому на этих пляжах следует воздержаться от отдыха.

Кишечная палочка

Кишечная палочка

Новости
Полезла купаться пьяной: в Киеве выловили 19-летнюю утопленницу. Видео 18+

На каких пляжах не следует купаться:

• "Венеция",

• "Радуга",

• "Детский",

• "Золотой",

• "Молодежный",

• "Предмостная Слободка",

• "Радуга",

• "Тельбин",

• "Центральный",

• "Троещина",

• "Водоворот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Госпродспоживслужба предупреждала о присутствии на пляжах Киева опасной инфекции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
инфекция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...