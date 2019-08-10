На пляжах Киева обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться

На нескольких пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, а также скопления водорослей. Пробы воды не соответствуют санитарным нормам, поэтому в этих местах следует воздержаться от отдыха.

Главное управление Госпродспоживслужбы в Киеве провело исследование и опубликовало на своем сайте результаты забора воды по состоянию на 5 августа.

Пробы воды не соответствуют санитарным нормам, поэтому на этих пляжах следует воздержаться от отдыха.

Кишечная палочка

На каких пляжах не следует купаться:

• "Венеция",

• "Радуга",

• "Детский",

• "Золотой",

• "Молодежный",

• "Предмостная Слободка",

• "Радуга",

• "Тельбин",

• "Центральный",

• "Троещина",

• "Водоворот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Госпродспоживслужба предупреждала о присутствии на пляжах Киева опасной инфекции.

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