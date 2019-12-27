Куча ям: в Киеве водители пожаловались на популярный мост

В Киеве водители пожаловались на состояние Южного моста, на котором спустя небольшое время после масштабного ремонта уже образовались ямы.

Об этом один из жителей города Евгений Анисимков написал в Facebook, сообщило издание Голос. По словам мужчины, новый ремонт сделают лишь тогда, когда асфальт будет полностью изувечен, и в итоге авто придется стоять в огромных пробках.

В Киеве водители пожаловались на популярный мост Голос

"Правая полоса Южного моста в сторону станции метро "Выдубичи" при заезде снова покрылась ямами. Это через полгода после последнего ремонта", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря в Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва, которая после этого врезалась в автомобиль Ford, а тот отбросило в отбойник.

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