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Коронавирус на Киевщине забрал еще одну жизнь: статистика на 10 августа

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
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Коронавирус на Киевщине забрал еще одну жизнь. Иллюстрация

Коронавирус на Киевщине забрал еще одну жизнь. Иллюстрация.

В Киевской области по состоянию на утро 10 августа было подтверждено уже 4197 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 21 человека, выздоровели – только девять, умер за это время еще один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего в области от COVID-19 умерли уже 69 человек, а выздоровели – 2962. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"10 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 81957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев. В общем проведено 1179434 тестирования методом ПЦР. Всего в сутки выздоровели 387 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2985 случаев;

  • Волынская область – 4327 случаев;

  • Днепропетровская область – 1571 случай;

  • Донецкая область – 976 случаев;

  • Житомирская область – 2154 случая;

  • Закарпатская область – 5809 случаев;

  • Запорожская область – 953 случая;

  • Ивано-Франковская область – 5797 случаев;

  • Кировоградская область – 724 случая;

  • г. Киев – 9564 случая;

  • Киевская область – 4197 случаев;

  • Львовская область – 10981 случай;

  • Луганская область – 155 случаев;

  • Николаевская область – 716 случаев;

  • Одесская область – 4230 случаев;

  • Полтавская область – 497 случаев;

  • Ривненская область – 6923 случая;

  • Сумская область – 699 случаев;

  • Тернопольская область – 3324 случая;

  • Харьковская область – 4901 случай;

  • Херсонская область – 269 случаев;

  • Хмельницкая область – 1368 случаев;

  • Черновицкая область – 6777 случаев;

  • Черкасская область – 1036 случаев;

  • Черниговская область – 1024 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 137158.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, врач львовского медицинского центра, медицинский эксперт Тарас Жиравецкий убежден, что массовая заболеваемость коронавирусом, а также отсутствие лекарств и вакцины от него пугает жителей Украины и вообще всего мира. В то же время позитивом является то, что человечество, сплотившись, сможет победить пандемию.

УкраинаКиевКоронавирусНовости Киева и Киевской области
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