"Должен идти в армию!" В Киеве мужчину посреди улицы забрали в военкомат

В четверг, 20 июня, в Киеве молодого человека задержали люди в форме прямо возле станции метро "Житомирская".

Его попросили показать паспорт, после чего забрали документы и заявили, что он "должен идти в армию". Об этом на своей странице в Facebook сообщил задержанный парень, Богдан Дар.

"С адвокатом не говорят, документы не дают сфоткать. Сейчас сказали, что повезут на медкомиссию. Друзья, помогите!" – обратился он в соцсети.

Далее, по его словам, ему все же удалось связаться с адвокатом, который посоветовал ему обратиться в полицию и заявить о похищении военными. Богдана привезли в Святошинский районный военкомат.

Мужчина, который задержал Богдана Facebook Богдан Дар

Богдан Дар сообщил, что у него есть справка о непригодности службы в армии, однако люди, которые его задержали, якобы не хотели ее проверять и настаивали на прохождении медкомиссии.

Когда задержанный пытался снять на видео происходящее, из здания военкомата вышла женщина, которая запретила ему это делать "на режимном предприятии".

Около 9:30 Богдан сообщил, что его отпустили из военкомата.

Военкомат Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, летом 2019-го в Киеве снова начались облавы на призывников. Полицейские останавливают молодых людей на улице под любым предлогом.

Затем парней сажают в автомобиль и отвозят сначала в военкомат, а потом на распределительный пункт в Дарницком районе.

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