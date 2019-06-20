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"Должен идти в армию!" В Киеве мужчину посреди улицы забрали в военкомат

3.3тЧитать материал на украинском

В четверг, 20 июня, в Киеве молодого человека задержали люди в форме прямо возле станции метро "Житомирская".

Его попросили показать паспорт, после чего забрали документы и заявили, что он "должен идти в армию". Об этом на своей странице в Facebook сообщил задержанный парень, Богдан Дар.

"С адвокатом не говорят, документы не дают сфоткать. Сейчас сказали, что повезут на медкомиссию. Друзья, помогите!" – обратился он в соцсети.

Далее, по его словам, ему все же удалось связаться с адвокатом, который посоветовал ему обратиться в полицию и заявить о похищении военными. Богдана привезли в Святошинский районный военкомат.

Мужчина, который задержал Богдана

Мужчина, который задержал Богдана

Facebook Богдан Дар

Богдан Дар сообщил, что у него есть справка о непригодности службы в армии, однако люди, которые его задержали, якобы не хотели ее проверять и настаивали на прохождении медкомиссии.

Когда задержанный пытался снять на видео происходящее, из здания военкомата вышла женщина, которая запретила ему это делать "на режимном предприятии".

Около 9:30 Богдан сообщил, что его отпустили из военкомата.

Военкомат

Военкомат

Скриншот

"Должен идти в армию!" В Киеве мужчину посреди улицы забрали в военкомат

Скриншот

"Должен идти в армию!" В Киеве мужчину посреди улицы забрали в военкомат
"Должен идти в армию!" В Киеве мужчину посреди улицы забрали в военкомат

Как писал OBOZREVATEL, летом 2019-го в Киеве снова начались облавы на призывников. Полицейские останавливают молодых людей на улице под любым предлогом.

Затем парней сажают в автомобиль и отвозят сначала в военкомат, а потом на распределительный пункт в Дарницком районе.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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hunt andres
hunt andres
Вот еще бы айпи адреса укропатриотов на обозе пробили - на взвод захистников-патриотов набрали бы
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
hunt andres, такое дело как ты на Обозе надо уничтожить! Вот главная задача админов! Тварь расейская!
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