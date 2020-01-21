Боятся говорить о трагедии: гибель подростка под Киевом сковала людей страхом

После трагической гибели 16-летнего Павла Креминского в селе Бабинцы (Киевская область) местные жители избегают разговоров о его смерти.

Об этом говорится в эксклюзивном материале OBOZREVATEL, где подробно расписано о произошедшей трагедии.

Так, поселковый голова Андрей Купраш и директор школы Тамила Андрущенко не захотели общаться на данную тему. Один ссылался на совещание, другая – на похороны.

Односельчане Креминского поделились, что люди боятся 20-летнего Назара, который может быть причастен к смерти юноши.

"Вы что, не понимаете, люди боятся этого Назара и его друзей", – рассказал житель села Бабинцы.

Один из друзей погибшего, Даниил ответил: "Я не в состоянии ходить, а не то чтобы говорить". А позже и вовсе заявил, что без разрешения родных ничего обсуждать не будет.

Гибель Павла Креминского

По словам соседей, Павел Креминский рос в хорошей семье. Его отец Александр Креминский связан со строительством, а его супруга Татьяна работает на заводе в Бородянке.

"Это был просто ангелочек. Самый лучший мальчик в селе. Был спортсменом, занимался боксом, борьбой, боями без правил. Он вообще не курил и практически не пил, в отличие от многих других ребят. Хорошо учился в школе. А в младших классах его фотография висела на доске почета в школе", – поделилась подруга Павла Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января в селе Бабинцы Киевской области из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского. По словам свидетелей, тело погибшего было в позе эмбриона.

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