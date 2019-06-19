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Били ногами и заливали газом: в Киеве напали на участников ЛГБТ-события

1.6тЧитать материал на украинском

В среду, 19 июня, в Киеве на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах.

Об этом сообщает "Громадське". "Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", – рассказал один из пострадавших.

По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние. Она также сообщила, что перед входом были замечены как минимум 4 молодых людей спортивного телосложения, которые дежурили в ожидании, пока люди начнут расходиться.

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Отмечается, что на место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском гей-клубе "Lift" двое охранников зверски избили посетителей, которые якобы мешали им спать.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
Киев
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Козачков заднеприводных отоварили,это естественная реакция на садомитов,содомия це грех.
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