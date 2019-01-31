Скандальная стройка на Осокорках: Киевсовет поставил точку в разбирательствах

Киевсовет расторг договор аренды со скандальным застройщиком, который возводил жилой комплекс "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках.

За соответствующее решение на заседании 31 января проголосовали 77 депутатов. Таким образом город поставил точку в многолетнем споре между компанией "Контактбудсервис" и киевлян, протестующих против новых высоток.

Основной причиной расторжения договора стали многочисленные нарушения застройщика и непогашенная долговая обязанность.

"Сумма долга не уменьшилась, а наоборот увеличилась. По состоянию на 31 декабря 2018 года, она составляла 73,6 млн грн. ООО "Контактбудсервис" отказывается оплачивать указанный долг за аренду. Позиция, к сожалению, не изменилась в этих договорных отношениях", – пояснил директор департамента земельных ресурсов Петр Оленич.

"Патриотика на озерах", проект Facebook "Патриотика на озерах"

Накануне голосования городской глава Виталий Кличко призвал депутатов поддержать расторжение договора, поскольку застройщик не выполнил требования на властей, ни жителей Осокорков.

"Застройщик апеллирует тем, что у него есть разрешительные документы на стройку. По данным департамента КГГА, освоение участка должно было начаться еще до 2008 года. И "Контактбудсервис" должен городском бюджету более 65 миллионов гривен за аренду земли", – пояснил Виталий Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, из-за застройки на Оскорках возникали не только споры, а и драки с применение оружия.

16 мая на месте стройки произошла драка с перестрелкой. Конфликт произошел между членами "Национального корпуса", которые приехали протестовать против возведения домов рядом с озерами, и так называемыми титушками, которые представляли интересы застройщика.

в июле на Осокорках произошли столкновения между представителям "Национального корпуса" и полицией. Конфликт спровоцировал один из местных жителей, который бросал в правоохранителей яйца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!