Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Все было гораздо хуже": замдиректора Чернобыльской АЭС указал на промахи культового сериала

3.5т Читать материал на украинском

В Телесериал "Чернобыль" от HBO достаточно точно отразили трагические события 1986 года, однако в сериале присутствует немалая доля художественного вымысла.

Об этом Business Insider рассказал бывший заместитель директора Чернобыльской АЭС Александр Коваленко, который в 1986–1988 годах работал в правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

"Вся драматичность ситуации отражена более или менее правдоподобно. Хотя в действительности дела обстояли гораздо хуже", - отметил он.

Новости
Чернобыль для туристов: Зеленскому предложили еще один вариант

По его словам, роль химика Валерия Легасова при ликвидации последствий взрыва на атомной станции сильно преувеличена. "Легасов попал в Чернобыль случайно. Он не был специалистом по ядерной энергетике, он был химиком, поэтому в реальной жизни вряд ли взялся бы критиковать конструкцию реактора", - поведал Коваленко.

Джаред Харрис в роли Валерия Легасова

Джаред Харрис в роли Валерия Легасова

apostrophe

Он заявил, что не все идеи Легасова по ликвидации последствий взрыва оказались в итоге полезными. "По предложению Легасова мы попытались охладить расплавленное ядро реактора с помощью жидкого азота. Это не помогло. Ошибка привела к дополнительному загрязнению на территории соседней Беларуси", - вспомнил Коваленко.

Чернобыль

Чернобыль

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане после просмотра сериала от НВО "Чернобыль" покончил с собой один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.

Темы
Телесериал "Чернобыль" Чернобыльская зона
Место
Украина
Тег
ЧАЭС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
6
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel