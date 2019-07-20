"Все было гораздо хуже": замдиректора Чернобыльской АЭС указал на промахи культового сериала

В Телесериал "Чернобыль" от HBO достаточно точно отразили трагические события 1986 года, однако в сериале присутствует немалая доля художественного вымысла.

Об этом Business Insider рассказал бывший заместитель директора Чернобыльской АЭС Александр Коваленко, который в 1986–1988 годах работал в правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

"Вся драматичность ситуации отражена более или менее правдоподобно. Хотя в действительности дела обстояли гораздо хуже", - отметил он.

По его словам, роль химика Валерия Легасова при ликвидации последствий взрыва на атомной станции сильно преувеличена. "Легасов попал в Чернобыль случайно. Он не был специалистом по ядерной энергетике, он был химиком, поэтому в реальной жизни вряд ли взялся бы критиковать конструкцию реактора", - поведал Коваленко.

Джаред Харрис в роли Валерия Легасова apostrophe

Он заявил, что не все идеи Легасова по ликвидации последствий взрыва оказались в итоге полезными. "По предложению Легасова мы попытались охладить расплавленное ядро реактора с помощью жидкого азота. Это не помогло. Ошибка привела к дополнительному загрязнению на территории соседней Беларуси", - вспомнил Коваленко.

Чернобыль Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане после просмотра сериала от НВО "Чернобыль" покончил с собой один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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