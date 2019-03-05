Зима пришла: появился первый официальный трейлер "Игры престолов"

Телеканал НВО выпустил долгожданный полноценный трейлер 8 сезона культового сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны 14 апреля в США.

В финальном сезоне миру живых предстоит смертельная схватка с мертвыми, исход которой зрители смогут узнать лишь по завершению сезона (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я знаю смерть. У нее много лиц", – сказала Арья Старк в начале официального трейлера, бегущая от неизвестной опасности. По слухам, мертвые могут восстать в крипте, но этого в трейлере не показали.

Она также продемонстрировала кинжал из драконьего стекла —обсидиана, который, как известно, может убить Белых ходоков также, как и валирийская сталь.

На кадрах также можно увидеть, что Серсея Ланистер сдержала слово своему брату и любовнику Джейме, не отправив армию на помощь объединенной коалиции против мертвых. Зато сам Джейме, как и Бриенна Тарт с Подриком, бились на стороне северян и матери драконов.

На севере, в Винтерфелле, появились герои Дейенерис Таргариен и Джон Сноу (Таргариен), в окружении Безупречных и драконов.

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Также поклонников порадовали короткими отрезками боя, где видно дерущегося Джейме, командующего Безупречными Серого Червя, Джораха Мормонта, Арью и других. Также поклонники, наконец, увидят, как Дейенерис и Джон оседлают вместе драконов.

После круговорота событий, перед людьми встанут копыта мертвого коня Короля Ночи.

Отметим, что в сети появилось много спойлеров и догадок, что битва за Винтерфелл будет проиграна в третьей серии. Однако официального подтверждения этой информации нет. В любом случае, финальный сезон "Игры престолов" обещает быть захватывающим и шокирующим, как недавно говорила Эмилия Кларк.

Как сообщал OBOZREVATEL, HBO до представления официального трейлера поделился новыми промо-кадрами саги.

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