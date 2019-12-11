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11 декабря • обновлено в 23:02
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В России сняли с эфира сериал "Слуга народа"

15.4т
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Российский развлекательный телеканал ТНТ полностью снял популярный украинский сериал "Слуга народа", после того, как запустил версию с шуткой про президента РФ Владимира Путина.

По данным издания "Ведомости", об этом рассказал представитель канала, пояснив, что изначально никто и не собирался показывать больше трех первых серий.

В частности, первые три эпизода были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. В телепрограмме было указано, что продолжение будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Тем не менее, теперь в это время указаны сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Сериал "Слуга народа" сняли с эфира ТНТ после скандала про Путина

Сериал "Слуга народа" сняли с эфира ТНТ после скандала про Путина

А изначальный анонс ТНТ о ежедневном показе сериала он назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Представитель ТНТ не стал отвечать на вопрос, почему телеканал решил показать весь сезон только в интернете, тем более, что сериал доступен в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу", который заблокирован в Украине. – Ред.).

"Слуга народа" в России: где показали с цензурой и без

"Слуга народа" в России: где показали с цензурой и без

Фото: Лентач

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Он также уточнил, что весь сезон будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER только с 12 декабря. Тем не менее, вечером, накануне, никаких упоминаний на платформе не было.

По данным издания, канал быстро поменял программу, в частности, назначив на 22:00 в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ разные замены. В одной были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой — "Интерны" и "СашаТаня".

"Путин Хубло" в сериале "Слуга народа" – вырезанная сцена

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тег
Сериал Слуга Народа
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Mega Death
Mega Death
Наверное на верху посчитали, что раз этот сериал xoxлов зазомбировал, так он может и москалей, на майдан погнать))) 25-й кадр мля, нашли)))))
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ttt ta
ttt ta
Шутка огонь,давно так не смеялся, чуть животик не надорвал. Гениально. Не удивительно, что вы его президентом выбрали. Вы этого достойны
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Такой откровенной xyйни я ещё никогда не видел. С трудом осилил первую серию, полностью поддерживаю чтобы это гoвнo больше никогда не показывали. И кстати автор этой статьи врет, в России сразу вырезали эту шутку из эфира.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Провосеков Матвей, "И кстати автор этой статьи врет, в России сразу вырезали эту шутку из эфира."__Т.е. забздели сразу??Молодцы, конечно..
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Mega Death
Mega Death
Антошин Денис, они и президента себе выбрали , насмотревшись этой муйни))))) Если бы им Тарзана крутили, они бы и за него проголосовали)))) "banderlogy" , что с них взять))
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