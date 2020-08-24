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В Москве нашли тело звезды фильма "Три толстяка" Христофорова

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Кино
10,9 т.
Звезда фильма 'Три толстяка' умер при загадочных обстоятельствах

Звезда фильма "Три толстяка" умер при загадочных обстоятельствах . Коллаж

Российский и советский актер Борис Христофоров, известный по фильму "Три толстяка", был найден мертвым в Москве.

Ему было 89 лет. В ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти не было выявлено, сообщил российский "Пятый канал".

Тело артиста обнаружили в его московской квартире, расположенной на Большой Пионерской улице в Москве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают официальную причину смерти Христофорова.

Борис Христофоров, Сергей Кулагин и Евгений Моргунов в фильме "Три толстяка"

Борис Христофоров, Сергей Кулагин и Евгений Моргунов в фильме "Три толстяка" gorodovoy.spb.ru

Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность ему принесла роль в кинокартине "Три толстяка" в 1966 году, где он сыграл вместе с известными в СССР актерами Евгением Моргуновым и Алексеем Баталовым.

В картине Христофоров сыграл одного из толстяков – суровых тиранов, управлявших страной без названия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитый британский актер Бен Кросс, который известен по ролям в фильмах "Огненные колесницы", "Звездный путь" (Star Trek) и "Царь Соломон" умер в возрасте 72 лет.

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