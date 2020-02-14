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14 февраля • обновлено в 12:08
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В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

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12 февраля в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера культового приключения "Ёж Соник".

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Первыми ленту увидели: TAYANNA, Дарья Трегубова, Полина Неня, Полина Логунова, Яна Клочкова, Иван Пилипець, Ирина Заря, Александра Новикова, Таня Аборонок и многие другие.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Еж Соник"

Фото: Кирилл Авраменко

О фильме:

Одна далекая и совсем непохожая на Землю планета в опасности. Для того, чтобы ее спасти - невероятно быстрый, веселый и по-настоящему отважный ежик Соник телепортировался в США. Скачок напряжения, после его приземления, привел к исчезновению электричества на всем Северо-Западном побережье страны, что не прошло мимо внимания Пентагона. За Соником начали охоту власти, и главный охотник – доктор Роботник, который хочет захватить весь мир.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров фильм "Ёж Соник" стартует с 13 февраля 2020г.

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