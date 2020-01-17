В кинотеатре "Оскар" состоялась народная премьера фильма "Мої думки тихі"

16 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Dream Town) состоялась премьера украинского фильма "Мої думки тихі".

Фильм представили: Ирма Витовская, Антонио Лукич, Дмитрий Суханов, Андрей Лидаговский. Также среди гостей были: Виталина Ющенко, Иван Пилипец, Александра Новикова,и многие другие.

О фильме:

"Мої думки тихі" — это история о молодом звукорежиссере, который мечтал изменить свою жизнь, ведь неудач было достаточно. И наконец-то, судьба улыбнулась ему. Чтобы получить хорошую работу и переехать в другую страну, остался один шаг — записать звуки животных для новой игры. Но не все так просто, если мама решила составить компанию в путешествии…

Билеты на фильм "Мої думки тихі" — уже в продаже: oskar.kyiv.ua.

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