Стала известна дальнейшая судьба сериала "Сваты": режиссер сделал громкое заявление

Режиссер сериала "Сваты" Андрей Яковлев подтвердил информацию, что 7-й сезон станет последним.

Съемки стартовали в начале 2020 года, пишет "Российское информационное агенство".

"Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет", — рассказал Яковлев.

Он добавил, что сейчас главной задачей является снять сезон, который понравится зрителям.

Как ранее писал OBOZREVATEL, создатели сериала "Сваты" огорчили поклонников новостями о дате выхода на экраны седьмого сезона. Съемочная группа только приступила к работе и очередной сезон будет готов не раньше 2021 года.

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