Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Обнаженные дамы"

В городском парке появилась бронзовая статуя обнаженной женщины. Жители возмущены – кто мог совершить такую непристойность? Но оказывается, это не совсем статуя, а труп обнаженной девушки в гальванопластике. Статуи начинают находить каждый день, а внутри – трупы молодых девушек. Мердоку нужно как можно скорее найти скульптора смерти, ведь понятно, что в городе свирепствует серийный убийца.

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