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24 сентября • обновлено в 09:41
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Обнаженные дамы"

907 Читать материал на украинском

В городском парке появилась бронзовая статуя обнаженной женщины. Жители возмущены – кто мог совершить такую непристойность? Но оказывается, это не совсем статуя, а труп обнаженной девушки в гальванопластике. Статуи начинают находить каждый день, а внутри – трупы молодых девушек. Мердоку нужно как можно скорее найти скульптора смерти, ведь понятно, что в городе свирепствует серийный убийца.

Смотрите сегодня в 20:10 на канале ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" – серия "Обнаженные дамы"

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