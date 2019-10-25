"Преступления в больницах": смотрите документальный сериал на ObozTV

Британский документальный фильм "Преступления в больницах" (Nurses who kill) покажет в своем эфире телеканал ObozTV. Он транслируется с 24 октября по будням, в 12:05.
В сериале лучшие медицинские эксперты, специалисты в области криминалистики и психологии анализируют методы и мотивы медперсонала, который использовал свое положение, чтобы убивать людей, вместо того чтобы спасать жизни.
Мы не хотели бы даже думать, что люди, в чьи обязанности входит забота о здоровье других – врачи, медсестры и другие медработники – могут добровольно пойти на убийство. Но страшная правда в том, что есть множество случаев, когда так происходит.
Зачастую убийцы в белых халатах совершали одно преступление за другим, прежде чем они были пойманы, поскольку они умело маскировали убийства под естественную смерть.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.