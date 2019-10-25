"Преступления в больницах": смотрите документальный сериал на ObozTV

Британский документальный фильм "Преступления в больницах" (Nurses who kill) покажет в своем эфире телеканал ObozTV. Он транслируется с 24 октября по будням, в 12:05.

В сериале лучшие медицинские эксперты, специалисты в области криминалистики и психологии анализируют методы и мотивы медперсонала, который использовал свое положение, чтобы убивать людей, вместо того чтобы спасать жизни.

Мы не хотели бы даже думать, что люди, в чьи обязанности входит забота о здоровье других – врачи, медсестры и другие медработники – могут добровольно пойти на убийство. Но страшная правда в том, что есть множество случаев, когда так происходит.

Зачастую убийцы в белых халатах совершали одно преступление за другим, прежде чем они были пойманы, поскольку они умело маскировали убийства под естественную смерть.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!