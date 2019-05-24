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"Игра престолов": стало известно когда Мартин закончит "Ветра зимы"

1.7тЧитать материал на украинском

Автор культовой саги "Песнь Льда и Пламени" писатель Джордж Мартин заявил, что закончит предпоследнюю книгу из цикла к лету 2020 года.

Он пообещал презентовать "Ветра зимы" на церемонии вручения премии "Хьюго" в Новой Зеландии, где награждают авторов, пишущих фэнтези и научную фантастику. Об этом Мартин написал на своем сайте.

Джордж Мартин

Джордж Мартин

esquire.ru

Новости
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При этом писатель даже придумал себе наказание, если не успеет дописать книгу к сроку.

"Вот что я скажу — если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", дам официальное письменное разрешение заключить меня в небольшую хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты, пока не закончу", - написал Мартин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поклонник сериала "Игра престолов", блогер Дэн Олсон предложил альтернативную концовку 8 сезона фэнтези-саги, которая вызвала у зрителей восторг и одобрение.

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