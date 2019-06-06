"Человеческая жизнь ничего не стоит?" Как живет реальный герой Чернобыля

Водолаз из сериала "Чернобыль" от НВО Алексей Ананенко, который спускался под взорвавшийся реактор АЭС с целью открытия вентилей слива воды, сейчас получает "чернобыльскую" надбавку к пенсии размером в 456 гривен в месяц. Он мало что помнит об аварии, поскольку 2 года назад его сбил автомобиль.

Кроме того, по его словам он не был добровольцем, когда спускался под реактор, как показали в фильме. Об этом на своей странице Facebook написала журналист Алена Лунькова.

Алексей Ананенко wikipedia.org

"Ждала его, чтоб записать реакцию на эпизод, где говорят, что ему осталось жить всего несколько дней. Но реакции не было. "Долго еще смотреть?" - спросил он у жены. Он вообще мало что помнит. Дело в том, что 2 года назад его сбила машина и несколько месяцев он пролежал в коме", - написала Лунькова.

Алексей Ананенко и Петр Порошенко Medialeaks

"Удивительно, человека не убила ни ядерная, ни автомобильная авария. Хотела снять сюжет о сериале, а все равно получилось о системе. Человек, который спасал весь мир сейчас получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. Так изменилась ли система, где человеческая жизнь ничего не стоит?", - добавила журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников отметил, что "Чернобыль" от HBO вскрыл страшные тайны СССР. При этом многие кинулись искать ляпы и несоответствия в сериале и в жизни.

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