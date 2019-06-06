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"Человеческая жизнь ничего не стоит?" Как живет реальный герой Чернобыля

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Водолаз из сериала "Чернобыль" от НВО Алексей Ананенко, который спускался под взорвавшийся реактор АЭС с целью открытия вентилей слива воды, сейчас получает "чернобыльскую" надбавку к пенсии размером в 456 гривен в месяц. Он мало что помнит об аварии, поскольку 2 года назад его сбил автомобиль.

Кроме того, по его словам он не был добровольцем, когда спускался под реактор, как показали в фильме. Об этом на своей странице Facebook написала журналист Алена Лунькова.

Алексей Ананенко

Алексей Ананенко

wikipedia.org

Новости
"Чернобыль" от НВО: ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал

"Ждала его, чтоб записать реакцию на эпизод, где говорят, что ему осталось жить всего несколько дней. Но реакции не было. "Долго еще смотреть?" - спросил он у жены. Он вообще мало что помнит. Дело в том, что 2 года назад его сбила машина и несколько месяцев он пролежал в коме", - написала Лунькова.

Алексей Ананенко и Петр Порошенко

Алексей Ананенко и Петр Порошенко

Medialeaks

"Удивительно, человека не убила ни ядерная, ни автомобильная авария. Хотела снять сюжет о сериале, а все равно получилось о системе. Человек, который спасал весь мир сейчас получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц. Так изменилась ли система, где человеческая жизнь ничего не стоит?", - добавила журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников отметил, что "Чернобыль" от HBO вскрыл страшные тайны СССР. При этом многие кинулись искать ляпы и несоответствия в сериале и в жизни.

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Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.

Тема
Телесериал "Чернобыль"
Место
УкраинаЧернобыль
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