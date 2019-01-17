В Оскаре состоялась премьера фильма "МАРИЯ – королева Шотландии"

16января в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялся совместный с Vogue допремьерный показ исторической драмы "Мария – королева Шотландии".

Первыми ленту сумели оценить Римма Зюбина, Елена Лавренюк, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Руслан и Светлана Евдокименко, Алёна Алымова, Жан Грицфельдт, Даша Коломиец, Елена Бурба, Серж Смолин, Серж Пайе, Сергей Костецкий, Саша Олейник, Максим Некрасов, Ирина Заря, Алексей Дивеев-Церковный, Алик Шпилюк и многие другие .

О фильме:

Королева Франции в шестнадцать лет и вдова в восемнадцать. Её заставляли снова выйти замуж, ведь женщина одна ничего не сможет достичь в XVI веке. Но Мария Стюарт решила поступить совершенно иначе – она вернулась в родную Шотландию, чтобы забрать себе трон. В то же время в Англии умер король, а престол достался Елизавете І. Женщина сейчас владеет всей Англией и Шотландией, и не собирается отдавать власть двоюродной сестре. Как две женщины имели такую власть в стране, где везде было главенство мужчин – большая загадка. Их борьба за трон вошла в историю, потому что одна из них ради этой власти отдала даже свою голову.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Мария – королева Шотландии" стартует с 17 января.

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