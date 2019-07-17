В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Король Лев"

16 июля в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера новой интерпретации классической истории "Король лев".

Первыми ленту увидели: Тоня Матвиенко, Елизавета Юрушева, Гарик Корогодский, Жан Грицфельдт, Brunettes Shoot Blondes, Виктория Батуи, Назар Гук-Юлик, группа [О], Анастасия Даугуле, Сальто Назад, Герман Ненов и многие другие.

Режиссер фильма Джон Фавро раздвинул границы и снял "Короля Льва" с помощью совершенно нового метода, сочетающего в себе киносъемку в прямом эфире с инструментами виртуальной реальности. На новом этапе работы Джон Фавро стал режиссировать картину уже в процессе анимации. В итоге, большая команда, состоявшая из художников, технических специалистов, профессионалов в сфере игрового кино и передовых аниматоров изобрела, по сути, новый способ съемок фильма. Но что это: фильм или анимация? "Это сложно объяснить", - говорит Джон Фавро,"Это что-то совершенно волшебное, то, чего еще никто не видел".

О фильме:

Бескрайняя африканская саванна хранит в себе тысячи различных видов животных: антилопы, обезьяны, змеи, сурикаты, гиены и, конечно же, цари зверей – львы. Маленький львёнок Симба совсем недавно появился на свет. Он познает этот мир и смотрит на своего отца, настоящего вождя Муфасу, как на пример для подражания. Когда-то и малышу придется занять место короля саванны. К сожалению, не все очень рады рождению Симбы. Брат Муфасы, которого зовут Шрам, давно мечтает о троне, и львёнок явно этим планам помешает. Коварный Шрам сделает так, что Муфаса умрёт, а Симба на долгие годы пропадёт из саванны. К счастью, маленького львёнка возьмёт под опеку колоритная парочка, которая его и вырастит. Уже взрослый Симба вернется, чтобы забрать то, что по праву его.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Король Лев" стартует с 18 июля.

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