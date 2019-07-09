"Беверли-Хиллз-2019": смотреть онлайн, трейлеры, актеры

"Беверли-Хиллз" — культовый американский молодежный сериал 90-х. В те годы он был безумно популярен по всему миру, а его молодые актеры моментально стали звездами.

19 лет спустя телеканал Fox решил рассказать зрителям новую историю со старыми героями. Что это за история и когда ее можно будет посмотреть - в статье на OBOZREVATEL.

Когда выйдет "Беверли Хиллз 2019"?

Сериал "Беверли Хиллз 90210" выйдет на экраны 7 августа 2019 года. Всего сезон будет состоять из шести серий, которые станут выходить раз в неделю.

Где смотреть "Беверли Хиллз 2019"?

Сериал будет транслировать американский телеканал FOX. Также зрители смогут насладиться сериалом сразу же после выхода по подписке на сайте "Кинопоиск" или "Амедиатека".

Почему "Беверли-Хиллз 90210" стал феноменом в 90-е годы

Близнецы Уолш из тихого и уютного городка приехали в Лос-Анджелес. Город мечты, бурлящий и красивый, поначалу он показался им слишком агрессивным и недоступным. Из всей семьи именно дети страдали от переезда больше всех. Постепенно они привыкнут к новому образу жизни. Самым правильным из всей компании считается Брендон Уолш, открытый и честный парень. Его сестра, Бренда попадает под влияние богатых подружек. От этого часто ссориться с родителями из-за того, что они не дают ей славы и богатства.

Чем так привлек сериал массового зрителя? Во-первых, он раскрывал для него не только проблемы, связанные с покупкой новых шмоток, сережек или губной помады. Во-вторых, он показал серым 90-м годам постсоветского пространства, что можно жить по–другому, одеваться красиво и улыбаться просто от того, что хочется это делать.

Важно, что сериал раскрыл глубокие проблемы молодежи: ссоры с родителями, наркотики, зависимость от алкоголя, азартных игр, мнения других людей. Зритель рассуждал: что могло держать вместе этих, казалось бы, непохожих друг на друга подростков? Они абсолютно разные: по социальному статусу, образу жизни и мыслей.

Кто играет в "Беверли Хиллз 2019"

Сериал представляет актеров: Г. Картерис (Андреа), Ш.Доэрти (Бренда), Т. Спеллинг (Донна), Дженни Гарт (Келли), Джейсон Пристли (Брэндон), Б.Остин Грин (Дэвид) и Иан Зиринг (Стив). В основном актерском составе не хватает только Люка Перри (Дилан). Актер умер в марте 2019 года от инсульта.

Люк Перри TMZ

Как рассказывала Торри Спеллинг, съемки шли быстро, актеры были рады видеть друг друга. Несмотря на потерю Люка Перри и неважное самочувствие Доэрти после борьбы с раком, съемочная группа не теряет надежды, что новый сериал станет достойной заменой старому.

Торри Спеллинг TMZ

О чем "Беверли Хиллз 2019"?

1 сезон, это не продолжение легендарного сериала. Согласно сюжету, актеры из оригинального сериала встречаются через 20 лет. Задача друзей состоит в том, чтобы перезапустить сериал. То есть, они обсуждают эту возможность. Один из них решил, что время пересмотреть сериал, который принес им популярность в прошлом. План был намечен: перезапуск шоу. Но все пошло не так, как рассчитывали друзья.

Смотреть трейлер "Беверли Хиллз 2019"

Трейлер перезапуска появился в мае 2019 года. На нем показано, как повзрослевшие звезды сериала собираются на встречу друг с другом, чтобы открыть новую главу в своих отношениях.

Фотокадры "Беверли Хиллз 2019"

8 июля в Instagram Доэрти появились фотокадры со съемочной площадки сериала.

Герои сериала 20 лет спустя Фото: instagram/theshando

Доэрти и другие актеры Фото: instagram/theshando

Пристли и Доэрти Фото: instagram/theshando

Как снимают Беверли Хиллз Фото: instagram/theshando

На фото можно увидеть почти всех актеров, сыгравших главные роли в сериале 20 лет назад. Отметим, что Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринга (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) позировали возле гримерного вагона.

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