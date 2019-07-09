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"Беверли-Хиллз-2019": смотреть онлайн, трейлеры, актеры

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"Беверли-Хиллз" — культовый американский молодежный сериал 90-х. В те годы он был безумно популярен по всему миру, а его молодые актеры моментально стали звездами.

19 лет спустя телеканал Fox решил рассказать зрителям новую историю со старыми героями. Что это за история и когда ее можно будет посмотреть - в статье на OBOZREVATEL.

Когда выйдет "Беверли Хиллз 2019"?

Сериал "Беверли Хиллз 90210" выйдет на экраны 7 августа 2019 года. Всего сезон будет состоять из шести серий, которые станут выходить раз в неделю.

"Беверли-Хиллз-2019": смотреть онлайн, трейлеры, актеры

Где смотреть "Беверли Хиллз 2019"?

Сериал будет транслировать американский телеканал FOX. Также зрители смогут насладиться сериалом сразу же после выхода по подписке на сайте "Кинопоиск" или "Амедиатека".

Почему "Беверли-Хиллз 90210" стал феноменом в 90-е годы

Близнецы Уолш из тихого и уютного городка приехали в Лос-Анджелес. Город мечты, бурлящий и красивый, поначалу он показался им слишком агрессивным и недоступным. Из всей семьи именно дети страдали от переезда больше всех. Постепенно они привыкнут к новому образу жизни. Самым правильным из всей компании считается Брендон Уолш, открытый и честный парень. Его сестра, Бренда попадает под влияние богатых подружек. От этого часто ссориться с родителями из-за того, что они не дают ей славы и богатства.

"Беверли-Хиллз-2019": смотреть онлайн, трейлеры, актеры

Чем так привлек сериал массового зрителя? Во-первых, он раскрывал для него не только проблемы, связанные с покупкой новых шмоток, сережек или губной помады. Во-вторых, он показал серым 90-м годам постсоветского пространства, что можно жить по–другому, одеваться красиво и улыбаться просто от того, что хочется это делать.

"Беверли-Хиллз-2019": смотреть онлайн, трейлеры, актеры

Важно, что сериал раскрыл глубокие проблемы молодежи: ссоры с родителями, наркотики, зависимость от алкоголя, азартных игр, мнения других людей. Зритель рассуждал: что могло держать вместе этих, казалось бы, непохожих друг на друга подростков? Они абсолютно разные: по социальному статусу, образу жизни и мыслей.

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Кто играет в "Беверли Хиллз 2019"

Сериал представляет актеров: Г. Картерис (Андреа), Ш.Доэрти (Бренда), Т. Спеллинг (Донна), Дженни Гарт (Келли), Джейсон Пристли (Брэндон), Б.Остин Грин (Дэвид) и Иан Зиринг (Стив). В основном актерском составе не хватает только Люка Перри (Дилан). Актер умер в марте 2019 года от инсульта.

Люк Перри

Люк Перри

TMZ

Как рассказывала Торри Спеллинг, съемки шли быстро, актеры были рады видеть друг друга. Несмотря на потерю Люка Перри и неважное самочувствие Доэрти после борьбы с раком, съемочная группа не теряет надежды, что новый сериал станет достойной заменой старому.

Торри Спеллинг

Торри Спеллинг

TMZ

О чем "Беверли Хиллз 2019"?

1 сезон, это не продолжение легендарного сериала. Согласно сюжету, актеры из оригинального сериала встречаются через 20 лет. Задача друзей состоит в том, чтобы перезапустить сериал. То есть, они обсуждают эту возможность. Один из них решил, что время пересмотреть сериал, который принес им популярность в прошлом. План был намечен: перезапуск шоу. Но все пошло не так, как рассчитывали друзья.

Смотреть трейлер "Беверли Хиллз 2019"

Трейлер перезапуска появился в мае 2019 года. На нем показано, как повзрослевшие звезды сериала собираются на встречу друг с другом, чтобы открыть новую главу в своих отношениях.

Фотокадры "Беверли Хиллз 2019"

8 июля в Instagram Доэрти появились фотокадры со съемочной площадки сериала.

Герои сериала 20 лет спустя

Герои сериала 20 лет спустя

Фото: instagram/theshando

Доэрти и другие актеры

Доэрти и другие актеры

Фото: instagram/theshando

Пристли и Доэрти

Пристли и Доэрти

Фото: instagram/theshando

Как снимают Беверли Хиллз

Как снимают Беверли Хиллз

Фото: instagram/theshando

На фото можно увидеть почти всех актеров, сыгравших главные роли в сериале 20 лет назад. Отметим, что Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринга (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) позировали возле гримерного вагона.

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Место
США
Тег
сериал
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