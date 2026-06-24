"Ведьма из Блэр" возвращается: когда выйдет римейк

Новая интерпретация хоррора "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" появится в кинотеатрах следующей осенью. Студия Lionsgate, финансирующая перезапуск этого мистического триллера, запланировала премьеру фильма на 24 сентября 2027 года.

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Как пишет издание Variety, подробности сюжета ремейка пока держатся в секрете, однако глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон ранее описывал картину как "новое видение", цель которого – "познакомить новое поколение с этой классикой ужасов". Режиссером будущего проекта стал Дилан Кларк, который начинал свою карьеру на YouTube. Сценаристом выступил Крис Томас Девлин.

Оригинальный фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" вышел в 1999 году и стал одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов в истории кино. Имея микроскопический бюджет в 60 тысяч долларов, она собрала в мировом прокате почти 250 миллионов долларов. Фильм снят в стиле "найденных пленок", которые рассказывают якобы реальную историю трех студентов-кинематографистов, бесследно исчезнувших во время съемок документального фильма о легенде ведьмы из Блэр.

Ремейк будут снимать под руководством создателей оригинальной картины – Эдуардо Санчес, Даниэль Майрик и Грегг Хейл станут его исполнительными продюсерами. Вместе с ними в команде будут работать актеры первой части Джошуа Леонард и Майкл С. Уильямс. К продюсерскому штабу присоединятся также основатель студии Blumhouse Джейсон Блум и основатель Atomic Monster Джеймс Ван.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" в 2000 году получил сиквел "Книга теней: Ведьма из Блэр 2", который не смог повторить успех первой части. В 2016 году вышел ремейк, снятый режиссером Адамом Вингардом, который получил название "Ведьма из Блэр". Любители хоррора могут посетить в Лас-Вегасе тематическую квест-комнату под названием "Escape Blair Witch".

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