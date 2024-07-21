Стало известно победителей Одесского кинофестиваля 2024 года: 'Дюка' получил режиссер с Херсона

15-й Одесский международный кинофестиваль 2024 объявил победителей 20 июля. Церемония вручения "Золотого Дюка" прошла в Киеве. Обладателем гран-при награды стал режиссер родом из Херсона Дмитрий Моисеев, представивший свой фильмы "Сірі бджоли".

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Фильм презентовали в номинации "Лучший украинский полнометражный игровой фильм". Весь список победителей был опубликован на официальном сайте ОМКФ.

Лучший украинский полнометражный игровой фильм:

"Сірі бджоли" режиссера Дмитрия Моисеева

Сюжет фильма проходит во время войны в "серой зоне" АТО. Двое знакомых, ненавидевших друг друга с детства, вынуждены вместе выживать в местности без света, связи и покоя. Они имеют время на переосмысление собственной жизни, но помехой им становится русский снайпер.

Лучший украинский полнометражный документальный фильм:

"Глядєлов" режиссера Ксении Кравцовой

Картина показывает работу украинского мастера документальной черно-белой фотографии Александра Гляделова. Камера с ним путешествует повсюду, чтобы показать, из-за каких препятствий и испытаний приходится пройти фотожурналисту, чтобы зафиксировать жизнь украинцев в трудные времена.

Специальное отличие за лучшую режиссуру:

"Киснева станція" режиссера Ивана Тимченко

Сюжет разворачивается вокруг политзаключенного в СССР Мустафы Джемилева, борющегося за права крымских татар. Во время заслания к нему отправляются три человека, которые преследуют каждый свою цель: защитить, увидеть и уничтожить.

Специальное отличие:

"Яса" режиссера Сергея Маслобойщикова

Фильм заставляет проникнуть во времена 10-летней давности. В центре сюжета погибший во время Революции Достоинства Даня. В ходе фильма через отношения с подругой мужчины его мать понимает, что именно она стала одним из лиц, которые благодаря коррупции привели сначала к мафиозному реваншу в Украине в 2010 году, а впоследствии – к Революции Достоинства.

Международная европейская конкурсная программа:

Лучший европейский фильм: "Майже нічого" режиссера Гжегожа Дембовского

Специальное отличие: "Секс" режиссера Дага Йогана Гаугерюда

Специальное отличие: "Чорничні мрії" режиссера Елене Микаберидзе

Приз ФИПРЕССИ получил Евгений Мазуренко за дебютный фильм "Сопілка Перуна". Награду Международная федерация кинопрессы присуждает молодым кинематографистам и вручает диплом, указывающий имя режиссера и название фильма.

Ранее OBOZ.UA писал, что Американская телевизионная академия объявила номинантов премии "Эмми", которую вручают за лучшие телевизионные программы и сериалы. Церемония вручения наград состоится 15 сентября.

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