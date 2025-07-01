Штаб-квартира супергероев в новом 'Супермене' – это центральный вокзал Киева? В сети заметили поразительное сходство

Хотя в Украине еще не состоялась официальная премьера нового фильма "Супермен" от режиссера и сценариста Джеймса Ганна, пользователи сети уже заметили интересную особенность в ленте. Дело в том, что штаб-квартира супергероев невероятно сильно напоминает Центральный железнодорожный вокзал Киева.

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Оба здания имеют очень похожие фасады и даже небольшие детали дизайна, такие как часы в центральной части. Из-за такого поразительного сходства некоторые пользователи соцсети X шутливо отметили, что иностранные архитекторы "украли" идею у украинцев.

Стоит отметить, что реальным зданием, которое несколько видоизменили для создания "Супермена", является междугородний железнодорожный вокзал и музейный центр в городе Цинциннати, США, Cincinnati Union Terminal. Его строительство продолжалось с 1928 по 1933 год. Кстати, Центральный железнодорожный вокзал Киева создали примерно в тот же период. Современное здание спроектировали Александр Вербицкий и Павел Алешин, а строительство происходило в течение 1927–1932 годов.

Новый "Супермен" станет первой обновленной лентой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Кинокартина раскроет внутреннюю борьбу главного героя – Кларка Кента, который пытается найти баланс между жизнью обычного репортера и сверхчеловека. Создатели обещают, что в фильме будет больше психологизма, сложных вопросов и лучше раскроются персонажи.

Главную роль в новом "Супермене" сыграл американский актер Дэвид Коренсвет. Такое решение создателей проекта вызвало волну возмущения среди поклонников, которые хотели увидеть в этой роли Генри Кавилла, который долгое время играл супергероя. Фанаты ленты начали называть Коренсвета "дешевой копией" предшественника.

В актерский состав фильма также вошли: Рэйчел Броснахан, Николас Холт, Эди Гатеги, Энтони Кэрриган, Натан Филлион, Изабела Мерсед, Скайлер Джица, Сара Сампайо, Мария Габриэла де Фария, Венделл Пирс, Алан Тьюдик, Прюитт Тейлор Винс и Нева Гауэлл.

В украинский прокат кинокартина выйдет 10 июля. Остальной мир увидит нового "Супермена" со следующего дня.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известный кинообозреватель назвал три обязательных фильма для тех, кто знакомится с украинским кинематографом.

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