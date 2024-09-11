Приближаются выходные. Советую посмотреть новый сериал на Netflix "Великолепная пара" (The Perfect Couple). В главных ролях Николь Кидман, Лив Шрайбер, Ева Гьюсон и Дакота Фаннинг.

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Жила себе семья: имела трех сыновей, дом на живописном острове. Внешне гламурная картинка, но если попадаешь в эту семью, то должен подписать соглашение о неразглашении. А если это семья богачей, а ты простая девочка- волонтер из зоопарка, то к тебе особое отношение свекрови: и одежда не такая, и по дому ходишь не так, ешь не так и не то. В день репетиции свадьбы ( очень прикольная тема в США, которую я не понимаю) происходит то ли самоубийство, то ли убийство подруги невесты. И начинаются сыпаться один за другим скелеты из шкафа. Оказывается, картинка благополучия искусственна… Наверное, эту искусственность гениально подчеркивает и самая красавица Николь Кидман. Она выглядит как уникальная антикварная фарфоровая чашка. Чем же она наполнена эта чашка?

В общем, в этом кино, как и в США, все крутится вокруг денег. И делается все ради денег. Может, эти философия и ценности выписаны на каждом долларе? Вы ведь помните, что на каждой купюре написано "In God we trust"? Пожалуй, единственный бог – это деньги…

"Великолепная пара" — детективный роман Элин Гильдербранд, специализирующаяся в основном на любовных романах. В 2019 году журнал New York назвал писательницу королевой "пляжного чтения".

И воспринимайте этот сериал, как релакс – просмотр на выходные. Глубины раздумий он вам не подарит, но хорошую картинку – да.