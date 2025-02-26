Сандре Буллок уже 60, а Майклу Кейну – 91: как изменились звезды фильма 'Мисс Конгениальность' четверть века спустя после премьеры. Фото

В далеком 2000 году состоялась премьера культового американского комедийного фильма "Мисс Конгениальность". Лента об агентке ФБР, которая никогда сильно не беспокоилась о своей внешности, однако ради успешного выполнения задания приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Америка", запала в душу зрителям во всем мире. Актеры, сыгравшие в кинокартине, стали кумирами для многих.

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Конечно, с годами звезды проекта значительно изменились. Исполнительница главной роли ленты – Сандра Буллок отпраздновала свое 60-летие, а одному из самых популярных британских знаменитостей Майклу Кейну, воплотившемуся в роль консультанта конкурса красоты, уже 91. OBOZ.UA решил показать, как выглядят сейчас актеры фильма "Мисс Конгениальность".

Сандра Буллок (Ида Фламменбаум)

Звезда смогла построить успешную актерскую карьеру еще задолго до сьемок в культовой комедии. Сандра Буллок приняла участие в создании большого количества разножанровых проектов, среди которых: "Деловая девушка", "Любовный напиток №9", "Разрушитель", "Скорость", "Время убивать" и другие. В 2000-м она снялась в кинокартине "Мисс Конгениальность", а через несколько лет заявила, что будет отдавать предпочтение участию в малобюджетных независимых проектах. Селебрити является лауреатом премии "Оскар" и отмечена звездой на Голливудской аллее славы.

Майкл Кейн (Виктор Меллинг)

В течение своей многолетней карьеры знаменитость успел зарекомендовать себя как один из самых популярных британских актеров. Майкл Кейн снялся в более чем 100 различных фильмах и был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Уильям Шетнер (Стэн Филдс)

Наибольшей популярности 93-летнему канадскому актеру удалось добиться благодаря участию в серии фантастических фильмов "Звездный путь". Уильям Шетнер даже написал несколько книг, где рассказал о том, как играл роль своего героя капитана Кирка и раскрыл интересные детали из закулисья съемочного процесса. В 2000-м звезда несколько изменил жанр проектов, в которых участвовал, и появился в комедии "Мисс Конгениальность". Однако, похоже, только тематика "Звездного пути" вызвала у Шетнера настоящий восторг, ведь в возрасте 90 лет он, в составе команды корабля "New Shepard", совершил полет в космос и стал самым старым человеком в мире, который там побывал.

Эрни Хадсон (Гарри Макдональд)

Американский актер начал успешную карьеру еще в 19760-ом и появлялся на экранах многих разножанровых лент. Одним из самых популярных проектов с участием 79-летнего Эрни Хадсона, кроме "Мисс Конгениальность", является фантастическая кинокартина "Охотники за привидениями".

Кэндис Берген (Кесси Морнингсайд)

До того как начать актерскую карьеру, 78-летняя Кэндис Берген успела зарекомендовать себя как успешная модель. Она неоднократно появлялась на обложках мировых глянцев, а в 1966 году начала присоединяться к созданию фильмов, где не боялась играть достаточно смелые роли. Знаменитость является обладательницей престижных наград, среди которых "Эмми" и "Золотой глобус".

Бенджамин Бретт (Эрик Мэттьюз)

Профессиональную актерскую карьеру 61-летняя знаменитость начал на Шекспировском фестивале штата Юта, где сыграл главную роль в фильме "Хуарес". С того момента талант Бенджамина Бретта оценили не только зрители, но и кинокритики, поэтому его начали приглашать присоединиться к разным проектам. Голливудский прорыв артиста произошел в 1991 году, когда он появился на экране ленты "Правосудие одиночки", позже Blood In Blood Out, "Дикая река" и многих других. В 2000-м он стал звездой "Мисс Конгениальность", после чего продолжил радовать фанатов талантливой игрой.

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