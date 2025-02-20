'Побег из Шоушенка': как выглядят сейчас актеры лучшего фильма в истории по версии IMDb. Фото

Фильм "Побег из Шоушенка", вышедший на экраны в 1994 году, до сих пор остается лучшим фильмом в истории по версии IMDb, занимая первую позицию в списке 250 лучших лент. Уже более 30 лет эта драма, снятая Фрэнком Дарабонтом по мотивам повести Стивена Кинга "Рита Гейворт и бегство из Шоушенка", увлекает зрителей всего мира.

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Помимо невероятной сюжетной линии фильм запомнился благодаря блестящей игре актеров, среди которых Тим Роббинс и Морган Фримен. За эти годы многое изменилось, поэтому OBOZ.UA решил показать, как выглядят сейчас любимые герои "Побега из Шоушенка".

Тим Роббинс (Энди Дюфрейн)

Исполнитель роли несправедливо осужденного банкира, спланировавшего бегство века, сейчас выглядит более солидно и мудрее. Возраст придал ему благородство, но его улыбка осталась такой же искренней.

Морган Фримен (Эллис Бойд "Ред" Реддинг)

Легендарный Морган Фримэн продолжает покорять сердца зрителей своим магнетическим голосом и харизматическим присутствием на экране. Сейчас актер выглядит еще более серьезно, сохраняя свой неповторимый стиль.

Боб Гантон (директор Семуэль Нортон)

Антагонист фильма, чья показательная религиозность не помешала коррупционным действиям, изменился до неузнаваемости. Седина и морщины лишь придали ему серьезности.

Клэнси Браун (Байрон Т. Гедли)

Исполнитель роли жестокого главного телохранителя продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Сейчас он выглядит более брутально с бородой и длинными волосами.

Жиль Беллоуз (Томми Уильямс)

Молодой говорун, который стал ключом к правде в деле Энди, сейчас выглядит более зрелым, но его глаза до сих пор излучают энергию и пыл.

Джеймс Уитмор (Брукс Гетлен)

Образ пожилого заключенного Брукса, не смогший адаптироваться к жизни на свободе, остался в памяти зрителей как один из самых трогательных моментов фильма.

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