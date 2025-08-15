Самые популярные фильмы в Украине: рейтинг от Netflix

Netflix обнародовал свежий рейтинг самых популярных фильмов в Украине. В подборку попали ленты разных жанров — от романтических драм и приключенческих комедий до анимационных хитов и семейных историй.

Некоторые фильмы сохраняют высокие позиции уже несколько недель подряд, тогда как другие лишь недавно появились в списке, быстро завоевав внимание зрителей. В рейтинге есть как новинки, так и культовые картины, вновь набравшие популярность.

Такое разнообразие позволяет каждому найти ленту по вкусу — независимо от возраста или жанровых предпочтений. OBOZ.UA предлагает узнать, какие именно фильмы сейчас смотрят украинцы больше всего.

Самые популярные фильмы в Украине от Netflix

Мой год в Оксфорде (My Oxford Year)

Это романтическая драма от Netflix, снятая по мотивам одноименного романа Джулии Уэлен. Фильм рассказывает о молодой американке Элли, которая приезжает на учебу в Оксфорд и неожиданно влюбляется, пытаясь совместить карьерные амбиции и личную жизнь. История полна эмоциональных поворотов, британского колорита и глубоких размышлений о выборе и любви.

Кейпоп-охотницы на демонов (KPop Demon Hunters)

Это американская анимация 2025 года, сочетающая элементы фэнтези и K-pop. Сюжет рассказывает о вымышленной женской группе Huntr/x, участницы которой днем являются поп-звездами, а ночью — охотницами на демонов. Их миссия — защитить человечество от древних демонов, похищающих души, и противостоять враждебному бойз-бенду Saja Boys, который на самом деле является группой демонов.

Центральная героиня, лидер Huntr/x Руми, скрывает, что имеет демонические корни, и ее тайна становится еще большим испытанием, когда она влюбляется в Джину, лидера группы Saja Boys. Лента показывает, как Руми и ее подруги борются не только с внешней угрозой, но и с внутренними конфликтами, которые едва не приводят к распаду группы.

Счастливчик Гилмор 2 (Happy Gilmore 2)

Это американский комедийный фильм, который является сиквелом к популярной ленте 1996 года. Сюжет разворачивается через 30 лет после событий первого фильма. Главный герой, Счастливчик Гилмор, после смерти жены стал вдовцом, переживает финансовые трудности и борется с алкогольной зависимостью. Чтобы заработать деньги на обучение дочери, которая мечтает стать балериной, он решает вернуться к гольфу. В этом ему приходится снова противостоять своему старому врагу Шутеру МакГевину.

Дулитл (Dolittle)

Это американский приключенческий фэнтезийный фильм 2020 года. Лента является экранизацией детских книг о докторе Дулиттле, который обладает уникальной способностью разговаривать с животными. Главную роль эксцентричного врача исполнил Роберт Дауни-младший, а его персонаж отправляется в опасное путешествие на поиски лекарства для больной королевы. Фильм отличается масштабными спецэффектами и озвучкой многочисленных известных актеров, которые подарили свои голоса животным.

Мегамозг (Megamind)

Это анимационная комедийная лента 2010 года режиссера Тома МакГрата, созданная студиями DreamWorks Animation, Red Hour Productions и Paramount Pictures.

История рассказывает об инопланетянине Мегамозге, который всю жизнь пытался победить своего соперника — героя Мачо-Мена, но в конце концов стал на сторону добра. События полны юмора, неожиданных поворотов и ярких визуальных эффектов.

Кирпич (Brick)

Это мистический триллер режиссера Матта Брауна. Сюжет фильма рассказывает о молодой паре, которая покупает квартиру своей мечты, но вскоре обнаруживает, что их новый дом начинает жить собственной жизнью и превращается в ловушку. Искажая пространство и время, стены дома становятся враждебными, не давая героям его покинуть.

Отпуск вслепую (Blind Vacation)

Это романтическая комедия, события которой разворачиваются в живописном горном шале. По сюжету, серьезная и прагматичная бизнесвумен вынуждена провести отпуск вместе с владельцем дома — военным, вернувшимся домой в короткий отпуск. Фильм сочетает элементы юмора, романтики и культуры противоположностей, создавая атмосферу легкого и трогательного просмотра. В главных ролях снялись Татьяна Малькова, Даниэль Салем и Федор Гуринец.

Счастливчик Гилмор (Happy Gilmore)

Это культовая американская спортивная комедия 1996 года, режиссером которой стал Деннис Дуган, а в главной роли снялся Адам Сэндлер. Фильм рассказывает о хоккейном игроке Счастливчике Гилморе, который, не имея успеха в любимом спорте, открывает в себе невероятный талант к гольфу. Благодаря своему агрессивному стилю игры и эмоциональному поведению он быстро становится звездой, но одновременно вступает в конфликт с главным профессионалом тура.

Список мечты (The Life List)

Это драматический фильм, который сочетает элементы романтики и самопознания. Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины, которую мать отправляет выполнить список желаний из ее подросткового возраста. Во время этого квеста героиня открывает семейные тайны, встречает любовь и заново открывает себя. Фильм исследует темы саморазвития, отношений и ценности моментов жизни.

