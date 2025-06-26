Режиссер 'Дюны' официально поставит нового Джеймса Бонда: что известно

Известный режиссер Дени Вильнев возглавит производство следующего фильма об агенте 007. Эту новость подтвердила студия Amazon MGM, объявив, что создатель "Дюны" станет не только режиссером, но и исполнительным продюсером ленты.

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Вильнев признался, что является фанатом Бонда с детства, и считает работу над фильмом "священной территорией". Его цель — сохранить наследие франшизы, одновременно открыв новые горизонты для будущих историй. Подробности сюжета и главного актера пока держат в тайне, пишет BBC.

Вильнев пообещал оставаться верным духу Бонда, одновременно предлагая свежее видение культового персонажа. По его словам, он с юности увлекался фильмами о шпионе, в частности с Шоном Коннери в главной роли.

Новый фильм о Джеймсе Бонде что известно

Режиссер подчеркнул, что стремится создать продолжение, которое будут уважать фанаты и откроет новые сюжетные возможности. В проекте его поддержат продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Гейман, которые также верят в потенциал новой главы 007.

Кто станет новым Бондом — пока неизвестно. Несмотря на громкое имя режиссера, актер на главную роль еще не утвержден. В СМИ активно циркулируют предположения относительно кандидатур, среди которых — Аарон Тейлор-Джонсон, Джеймс Нортон и Пол Мескал. Ожидается, что решение будет принято ближе к началу съемочного процесса. Сам фильм пока не имеет даты премьеры.

Дени Вильнев — не новичок в масштабных проектах. Его фильмография включает такие громкие картины, как "Прибытие", "Сикарио", "Пожары" и "Узники". Мировое признание ему принесла дилогия "Дюна", которая собрала более миллиарда долларов в прокате. Оба фильма получили номинации на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Вильнев считается одним из ведущих режиссеров современности.

OBOZ.UA напоминает, что на роль Джеймса Бонда рассматривали кандидатуру Стюарта Мартина

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