Премьера фильма о супергероях и совместный проект с ТМ «Яготинское»: как в Киеве прошел показ фильма «Супергерл»

23 июня в кинотеатре "Планета кино" (River Mall) состоялся эксклюзивный допремьерный показ одного из самых ожидаемых фантастических экшенов года от DC Studios — "Супергерл".

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Вечер собрал вместе заядлых киноманов, известных инфлюенсеров и поклонников поп-культуры, которые первыми пришли поддержать новую супергероиню и вместе с ней отправиться в увлекательное межгалактическое путешествие.

Премьерный вечер прошел в яркой атмосфере настоящего супергеройского праздника. Настроение вечера задавал драйвовый диджей-сет, а тематические активности позволили каждому почувствовать себя частью легендарной киновселенной. Приглашённые гости делали незабываемые снимки в фотозоне, делились впечатлениями в соцсетях и обсуждали будущий фильм за бокалом прохладительных напитков.

Настоящей изюминкой мероприятия и неотъемлемой частью праздничной атмосферы стало уникальное сотрудничество Warner Bros. и известного украинского бренда ТМ "Яготинское". Наряду с тематическими мероприятиями и фотозонами гостей ждало знакомство с новинкой бренда — скирами из новой продуктовой линейки. Посетители смогли первыми попробовать новые вкусы во время премьеры.

SKYR от ТМ "Яготинское" — это уникальный кисломолочный продукт, представляющий собой нечто среднее между густым греческим йогуртом и мягким сыром. Благодаря тому, что он содержит в два раза больше белка, чем классические йогурты, этот продукт является идеальным выбором для сбалансированного завтрака или питательного перекуса.

Дегустация стала одним из приятных моментов программы и гармонично дополнила атмосферу премьерного вечера.

О фильме "Супергерл"

Фильм режиссёра Крейга Гиллеспи ("Круэлла", "Я, Тоня") – одна из самых ожидаемых премьер года для фанатов комиксов. Сюжет рассказывает о Каре Зор-Эл, которая долгое время пыталась оставить супергеройское прошлое позади и жить спокойной жизнью. Однако неожиданная угроза заставляет её вновь взять на себя ответственность за судьбу других. Вместе с неожиданным союзником героиня отправляется в увлекательное путешествие через космос, где её ждут опасные испытания, сложные решения и борьба со злом.

Главную роль исполнила звезда "Дома дракона" Милли Алкок. К звёздному актёрскому составу также присоединились Маттиас Шонартс, Ив Ридли и Джейсон Момоа, а музыку к фильму написал легендарный композитор Рамин Джавади ("Игра престолов", "Железный человек").

"Супергерл" – один из самых масштабных супергеройских проектов года, который открывает новую страницу в истории DC Studios. Благодаря зрелищным спецэффектам, масштабным приключениям и сильной главной героине картина имеет все шансы стать знаковой премьерой для поклонников жанра в 2026 году.

В украинских кинотеатрах фильм стартует уже сегодня, 25 июня.