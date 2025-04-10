Предательство Павла Тычины, любовь Мустафы Джемилева и триллер со звездой 'Белого лотоса': что посмотреть в кино

С 10 апреля в прокате появятся сразу две картины украинских кинопроизводителей. Экранизация громкого бунтарского спектакля "МУР. Ты [Романтика]", попасть на который во время всеукраинского тура было довольно проблематично, а также биографическая драма "Кислородная станция" об одном из периодов жизни украинского диссидента крымскотатарского происхождения Мустафы Джемилева.

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Кроме того, творцы кино порадуют зрителей одним из самых ожидаемых шпионских триллеров "Аматор" и пощекочут нервы любителям мистики фильмом "Роковой месседж". OBOZ.UA расскажет о новинках, которые уже шагают по большим экранам.

"МУР. Ты [Романтика] в кино"

Лента снята на основе одноименного популярного исторического мюзикла о художниках Расстрелянного возрождения от творческого объединения МУР, который в прошлом году с аншлагами гастролировал по Украине. Его успели посмотреть около 60 000 зрителей. Фильм-спектакль рассказывает о триумфе и трагедии легендарных украинских писателей 1930-х годов. Среди них – Николай Хвылевой, Лесь Курбас, Павел Тычина, Владимир Сосюра, Остап Вишня, Михаил Семенко.

В центре сюжета – трагедия Павла Тычины, из которого тоталитарная система сделала певца партии. История начинается с лет, когда уже пожилой литератор анализирует прошлое и размышляет о том, почему его считали предателем. Далее зрителей погружают во времена молодости Тычины, его знакомства с поэтами-современниками, совместного проживания в печально известном доме "Слово", построенном в Харькове по приказу Сталина. Как известно, советская власть поселила туда лучших украинских литераторов с хитрым расчетом: его жителям создали исключительные бытовые условия, чтобы заставить воспевать в своих произведениях СССР и Сталина. Большинство представителей интеллигенции на это не согласились, за что жестоко расплатились.

Фильм был снят летом 2024 года во время спектаклей, записанных на 12 камер, что позволило максимально передать атмосферу театральной версии. Киноформат добавляет истории визуальных элементов: крупный план, акценты на деталях – все это усиливает эмоциональное влияние игры.

МУР – это творческое музыкальное объединение, основанное во время полномасштабной войны художниками из Киева и Донецка. В его состав входят: Александр Хоменко (режиссер, актер, сценарист, автор текстов), Виктор Ткаченко (композитор, актер) и Николай Шмундир (актер), Мария О'Райли (режиссер монтажа), Александр Заика (исполнитель и автор песен).

Артисты МУР уже выпустили четыре альбома, в которых положили на музыку стихи Франко, Стуса, Винграновского, Тычины, Багряного, Стуса, Симоненко и других поэтов. А их документальные работы, в которых классики прошлого предстают как живые люди, близкие современности, быстро становятся вирусными. В соцсетях МУР имеют многотысячную армию поклонников. Только на Youtube альбом "МУР. Ты [Романтика]" прослушали более миллиона раз. Тексты альбома написал Александр Хоменко, к записи приобщились поэт Сергей Жадан, актриса Елена Кравец, ведущий Евгений Янович, группы "Хейтспич" и Nazva.

"Кислородная станция"

Новый проект от создателей фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", режиссера Ивана Тимченко и сценариста, известного украинского писателя Михаила Брыных.

История жизни и любви Мустафы Джемилева – всемирно известного крымскотатарского диссидента и его жены, в то время молодой учительницы Сафинар. Работа над проектом началась после знакомства творческой группы с Мустафой Джемилевым. В течение года шли интервью, в которых он подробно рассказывал о своей жизни. По словам режиссера картины, на создание сюжетной линии создателей вдохновила личная история из жизни супругов. Когда Мустафа Джемилев был сослан в Якутию, к нему приехала Сафинар, которую он знал только по письмам. Они поженились через несколько дней после встречи, потому что только так она могла остаться с ним.

Основная сюжетная линия картины – события лета 1980 года. Мустафа Джемилев отбывает четырехлетнюю ссылку в поселке Зырянка, где работает на кислородной станции. Каждый день он выполняет монотонную и изнурительную работу: наполняет кислородом ржавые баллоны и собственноручно доставляет их на причал, уподобляясь таким образом мифологическому Сизифу, который продолжает борьбу в безнадежной ситуации. По словам создателей фильма, зрители узнают о малоизвестных страницах истории крымскотатарского народа, обрамленных мифической притчей.

Над лентой работала украинско-чешско-словацкая команда. Оператором выступил Томас Стоковски, а композитором – Джун Мияке, работавший над музыкой к фильмам Вима Вендерса и Оливера Стоуна.

Роль Мустафы исполнил актер театра Борис Орлов, а Сафинар – Кристина Дейлик. Также в картине сыграли Виктор Полторацкий, Зоя Власенко, Эдем Иббадулаев, Елена Вахромеева, Вячеслав Жила и другие. Одну из ролей в ленте исполнил актер Василий Кухарский, который с первых дней полномасштабного вторжения стал в ряды ВСУ и погиб на фронте в декабре 2023 года. Премьерный показ картины, который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень", начался с минуты молчания в память Василия Кухарского.

Съемки художественной картины происходили до полномасштабной войны, но зрителям картина открывается только сейчас – фильм уже в широком прокате. Мировая премьера фильма состоялась в 2023 году в рамках международного Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи".

"Аматор"

Триллер основан на одноименном романе Роберта Литтелла и является второй экранизацией после версии 1981 года. Главную роль исполнил актер Рами Малек, известный по байопику "Богемская рапсодия", а также громким фильмам "007: Не время умирать", "Оппенгеймер" и сериалу "Мистер Робот".

Главный герой Чарльз Хеллер (Рами Малек) – аналитик ЦРУ, работающий в отделе дешифрования и анализа штаб-квартиры агентства в Лэнгли. Он мастер во всем, что касается закодированного и виртуального хакер-слежения. Чарльз женат на успешной бизнес-леди Саре, с которой проживает в отремонтированном фермерском доме, и, кажется, супруги живут идеальной жизнью.

Однако во время корпоративной поездки в Лондон супруга Хеллера становится заложницей террористов. А потом главный герой ее теряет и чувствует себя полностью уничтоженным. Поскольку трагедия была международным инцидентом, руководство агентства уверяет, что виновные будут найдены. Но Хеллер хочет отомстить за гибель жены своими руками.

"Роковой месседж"

34-летняя Вайолет – вдова, сама воспитывает маленького сына. Впервые за долгое время она решается на свидание в роскошном ресторане. Прямо во время ужина на телефон героини начинают приходить сообщения от загадочного незнакомца. Тот, кто пишет, приказывает никому об этом не рассказывать и следовать все более злонамеренным инструкциям, иначе ее младшая сестра Джен и сын Тоби будут убиты. Чтобы спасти родных, Вайолет должна выполнять жуткие задания преступника.

Главную роль в фильме сыграла актриса Мэган Фэйхи – звезда сериала "Белый лотос", принесшего ей номинацию на "Эмми". Режиссером картины стал Кристофер Лэндон, который, как пишут критики, является мастером неожиданных сочетаний жанров, поэтому от его новой картины – гибрида ромкома и мистического триллера о выживании – стоит ожидать интересных сюрпризов.

"Паранормальное явление"

16-летняя Чарли (ирландско-канадская актриса Эмибет Макналти) по дороге на свадьбу брата попадает в ужасную автокатастрофу. Девушка получает страшные травмы и находится на грани жизни и смерти. В потустороннем мире она встречает дух своей покойной матери Клер. Женщина требует, чтобы дочь осталась с ней, поэтому Чарли придется приложить максимум усилий, чтобы вернуться в свой мир.

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