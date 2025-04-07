Это был шок: пять актеров, которые умерли страшной смертью после съемок в фильмах ужасов

Фильмы ужасов всегда вызывали особый интерес – страх, напряжение, адреналин и желание узнать, что будет дальше. Но что, если страх выходит за пределы киноэкрана? Некоторые ленты, снятые в жанре хоррор, впоследствии начали обрастать жуткой славой из-за странных и трагических событий, преследовавших актеров после завершения съемок. Странные смерти, роковые несчастные случаи, внезапные болезни, трудно объяснимые логикой, – все это породило мифы о проклятии определенных фильмов.

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Можно ли считать это просто совпадением? Слишком много случайностей, совпадающих в одну цепь трагедий, заставляют задуматься. OBOZ.UA собрал пять историй о звездах кино, чьи судьбы оборвались при загадочных или драматических обстоятельствах после участия в фильмах ужасов.

Брендон Ли, "Ворон"

Съемки этой готической драмы стали роковыми для Брэндона Ли – сына легендарного Брюса Ли. В финальной сцене его персонажа смертельно ранили из пистолета, из которого, по замыслу, должны были стрелять холостыми. Но в стволе осталась заглушка, вылетевшая как настоящая пуля. Брэндон скончался в больнице, не дожив несколько дней до свадьбы.

"Изгоняющий дьявола": смертельное "проклятие" Джека МакГовена

После съемок культового хоррора 1973 года 54-летний Джек МакГовен умер от сердечного приступа. Озвучившая демона актриса Мерседес Маккембридж пережила подобную ужасную трагедию: ее сын убил свою семью, а потом и себя. Сама же актриса тоже ушла из жизни из-за сердечного приступа – казалось, зло с экрана проникло в реальность.

"Полтергейст": цепь смертей

Смерть преследовала звезд этой франшизы на протяжении многих лет. 22-летнюю Доминик Данн убил ее бывший возлюбленный, Джулиан Бек умер от рака, Уилл Сэмпсон – после сложной операции, а 12-летняя Хезер О'Рурк – от тяжелой болезни. Все это произошло после съемок, заставив фанатов говорить о подлинном проклятии "Полтергейста".

"Королева проклятых": Алия

Певица Алия мечтала об актерской карьере и исполнила главную роль в мистическом фильме о вампирах. Но спустя месяц после завершения съемок 22-летняя звезда погибла в авиакатастрофе, возвращаясь с Багамских островов.

"Не подавай виду": Бриттани Мерфи

Актриса, сыгравшая психиатра в триллере, умерла внезапно в разгар своей карьеры. Официальной причиной назвали пневмонию, однако родные Мерфи подозревали нечто большее – вплоть до возможного отравления. Расследование не дало ответов, а фанаты до сих пор вспоминают эту загадочную потерю.

"Зона Сумерков": Вик Морроу

Эта трагедия шокировала Голливуд. Во время съемок сцены с вертолетом вертолет потерял управление и упал, убив Вика Морроу и двух детей-актеров. Одна из лопастей буквально отсекла актеру голову – сцена, которая должна была быть фантастикой, обернулась кровавой реальностью.

Ранее OBOZ.UA писал, что умерла легенда французского кино Анук Эме. За свою карьеру актриса снялась в 70 фильмах, в том числе стала звездой европейского арт-хауса. Самыми известными работами француженки стали "Лола" Жака Деми и "8½" Федерико Феллини.

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