От автора 'Настоящего детектива': Мэттью Макконахи снимется в новом сериале от Netflix

Мэттью Макконахи снова возвращается на телеэкраны в амбициозном сериале, который готовит Netflix. Стриминговый гигант выиграл права на производство нового проекта после длительной борьбы между студиями.

В центре сюжета — история братьев, роли которых исполнят Макконахи и звезда "Йеллоустоуна" Коул Хаузер. Над сценарием работает Ник Пиццолатто, известный своей культовой работой над "Настоящим детективом".

За производство будет отвечать Skydance Sports. Окончательные соглашения с актерами пока еще согласовываются, отмечает Variety.

Этот сериал станет очередным воссоединением Макконаги и Пиццолатто после громкого успеха первого сезона "Настоящего детектива" на HBO. Ранее создатели планировали совместную работу над сериалом "Redeemer" для канала FX, однако тот так и не был реализован. Также известно, что актер и сценарист работают над экранизацией приключений детектива Майка Хаммера по мотивам романов Микки Спиллейна и Макса Аллана Коллинза.

Для самого Макконахи это еще одно возвращение в мир сериалов. Недавно он завершил съемки в комедийном шоу "Братья" на Apple TV+, где сыграл вместе с Вуди Гаррельсоном — коллегой по "Настоящему детективу". Сюжет той комедии вдохновлен реальной многолетней дружбой двух актеров.

Его партнер по новому проекту, Коул Хаузер, известен зрителям прежде всего благодаря роли Рипа Уилера в "Йеллоустоуне". Сейчас он также задействован в спин-оффе популярного вестерна, где будет играть главную роль вместе с Келли Райли. К актерскому составу присоединилась и Аннет Бенинг, номинантка на премию "Оскар".

