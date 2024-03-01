От 'Альфа' до 'Беверли-Хиллз, 90210': 10 культовых сериалов, которые смотрела почти вся молодежь 90-х

Романтические и лихие 90-е – десятилетие, подарившее нам не только знаковые музыкальные хиты, модные тренды и революционные технологии, но и целую плеяду культовых телесериалов. Они не просто развлекали зрителей, они заставляли их смеяться, плакать, сопереживать героям, а также задумываться над важными жизненными вопросами. Актеры же становились для фанатов настоящими кумирами. Их образам подражали, пытаясь повторить. Чего только стоит культовая прическа "Рейчел" из легендарных "Друзей"!

Украинская молодежь также стремглав бежала к телеэкранам, чтобы узнать новые перипетии забавного Альфа, увидеть, как Ксена уничтожает своих врагов, ну а за драматические отношения служанки Милагрос и сына хозяина дома Иво зрители переживали больше, чем за свои. В TikTok вспомнили любимые сериалы 90-х, подарив молодежи того времени возможность погрузиться в ностальгию. OBOZ.UA дополнил подборку и своими фаворитами.

10 культовых сериалов 90-х:

Альф (1986-1990)

История о забавном инопланетяните Альфе, прибывшем на Землю и поселившемся в обычной американской семье. Его обожали все: как дети, так и взрослые.

Элен и ребята (1992-1994)

Французский сериал о жизни группы подростков в старшей школе. Он оказал значительное влияние на моду и музыку того времени, популяризируя образ французской молодежи.

Беверли-Хиллз, 90210 (1990-2000)

История о жизни группы подростков из элитного района Беверли-Хиллз. Они учатся в престижной школе, влюбляются, переживают разочарование, ищут себя и свое место в жизни.

Ксена: принцесса-воин (1995-2001)

Ксена, бывшая жестокая воительница, ищет искупления за свои грехи, помогая нуждающимся. Вместе со своим другом Габриэлем она путешествует по миру, борясь с несправедливостью, тиранами и мифическими существами.

Доктор Квин, женщина-врач (1993-1998)

Микаэла Квин, выпускница медицинского колледжа, переезжает из Бостона в маленький городок на Диком Западе, чтобы стать там врачом. Ей приходится бороться с предубеждениями местных жителей, не привыкших к женщинам-врачам, спасать жизни людей и строить свою личную жизнь.

Уокер, техасский рейнджер (1993-2001)

Корделл Уокер – рейнджер штата Техас, борющийся с преступностью и защищающий мирных жителей. Он мастер боевых искусств, владеет оружием и всегда готов прийти на помощь нуждающимся. Кто из юношей в тех годах не хотел быть похожим на Чака Норриса?

Боишься ли ты тьмы? (1990-1996)

Группа детей, которые называют себя "Северным обществом", собираются каждый вечер у костра и рассказывают друг другу страшилки. Истории переносят зрителей в разное время и места, где герои сталкиваются с мистическими существами, паранормальными явлениями и ужасными тайнами.

Принц из Беверли-Хиллз (1990-1996)

Уилл, дерзкий и веселый парень из Филадельфии, после драки с хулиганами вынужден переехать к своим богатым тетям и дяде в Беверли-Хиллз. Его жизнь кардинально меняется, ведь он попадает в мир богатства, гламура и роскоши. Уилл Смит – непревзойденный в этом сериале, и это факт.

Все женщины – ведьмы (1998-2006)

История о трех сестрах-ведьмах, которые живут обычной жизнью, но должны использовать свое волшебство, чтобы бороться со злом.

Дикий ангел (1998-1999)

История о любви бедной девушки Милагрос и богатого парня Иво. Сериал приобрел безумную популярность благодаря мелодраматическому сюжету и, безусловно, красоте главных героев.

Тем временем комментаторы ушли в ностальгию и начали вспоминать свои топовые сериалы из прошлого. Действительно, в подборку не попало множество телешоу, которые обожала украинская молодежь 90-х. В частности, интернет-пользователи выделили таких своих фаворитов: "Квантовый скачок", "Баффи - истребителя вампиров", "Комиссар Рекс", "Твин Пикс", "Спасатели Малибу", "Секс в большом городе", "Совершенно секретно", "Мистер Бин, "Сабрина – маленькая ведьма" и многие другие. Ну а о культовых "Друзьях" нечего и говорить. Этот сериал пользуется безумной популярностью до сих пор.

Ранее OBOZ.UA писал, как сериал Альф популяризировал украинский язык в 90-х годах. Смотрите подборку смешных моментов в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!