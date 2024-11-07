'Один дома 6' выйдет в 2024 году? Откуда взялись слухи о сиквеле новогоднего фильма со взрослым Кевином

Культовая американская комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса, премьера которой состоялась в 1990 году, до сих пор остается одной из самых популярных новогодних кинокартин. Фанаты ленты не оставляют надежды снова увидеть любимых персонажей на экранах, поэтому в сети ходят слухи о выходе новой части фильма уже в этом году.

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Как сообщает Yahoo, причиной распространения сплетен о разработке сиквела новогоднего проекта со взрослым Кевином стала публикация одного из пользователей соцсети Facebook. Он обнародовал постер с изображением главной звезды проекта – Маколеем Калкином и его мамой по фильму Кэтрин О'Хара, стоящих на фоне дома, украшенного к Новому году.

Откуда взялись слухи

Под опубликованным постом автор изображения оставил подпись, где якобы коротко описал сюжет будущей ленты.

"На Рождество Кевин МакКалистер и его мама приезжают в отдаленный домик своей семьи раньше времени, но узнают, что рейс остальных задерживается. Когда Марв и Гарри нацеливаются на якобы пустую хижину, Кевин и его мама объединяют усилия, чтобы защитить ее в решающей схватке. Снежные ловушки и возмутительные проделки превращают тихий дом в захватывающее поле боя, которое заставит вас смеяться и радоваться. Приготовьтесь к безумным праздничным приключениям вместе с "Один дома 6", который будет транслироваться на Disney+ в декабре этого года!", – говорится в публикации.

Это восстановило надежду поклонников семейной комедии увидеть новую часть любимой картины перед зимними праздниками. Под постером появилось множество комментариев, где люди выражали свои положительные эмоции от новости.

Выйдет ли "Один дома 6" в 2024 году

Представители Disney+ не делали никаких официальных анонсов и не обнародовали трейлеры, свидетельствующие о премьере сиквела культовой новогодней ленты. К тому же, в компании никогда не говорили о планах воссоединить Маколея Калкина и Кэтрин О'Хару на экране. Поэтому выход фильма "Один дома 6" остается на уровне слухов.

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