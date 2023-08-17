Настоящие Дюймовочки: пять миниатюрных актрис, которые покорили Голливуд. Фото

На красных дорожках все привыкли видеть только высоких красавиц, поражающих на повал своими необычными нарядами. На их фоне любая девушка с ростом ниже 170 см будет смотреться незаметно.

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Однако есть "дюймовочки", которым удалось покорить суровый Голливуд. OBOZREVATEL рассказывает об актрисах, чей рост меньше 165 сантиметров.

Звезду кино Эмилию Кларк знает весь мир благодаря роли матери драконов в сериале HBO "Игра престолов". Немногие знают, что ее рост всего 157 сантиметров.

В 2017 году она стала одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении, зарабатывая 2 миллиона фунтов стерлингов за серию. Кларк была номинирована на три премии Primetime Emmy Awards и шесть премий Гильдии киноактеров.

Актриса Скрлетт Йохансон с 2014 по 2016 год была одной из самых оплачиваемых актрис мира. Ее рост 160 сантиметров. Знаменитость появлялась в рейтинге Forbes Celebrity 100 и имеет свою звезду на Голливудской аллее славы.

Йоханссон стала первой, кого журнал Esquire назвал "Самой сексуальной женщиной из ныне живущих". Она была номинирована на четыре премии "Золотой глобус", а также получила премию Британской киноакадемии за лучшую женскую роль в фильме "Трудности перевода".

Украинка Мила Кунис, которая ростом 163 сантиметра, является одной из самых востребованных актрис Голливуда. Ее известнейшие роли – Джеки Беркхарт в популярном сериале "Шоу 70-х" и роль в психологическом триллере "Черный лебедь". Кунис была номинирована на премию SAG и Золотой глобус за лучшую женскую роль второго плана.

Секс-символ Голливуда Сальма Хайек в свои 56 лет имеет невероятную спортивную фигуру. Мексиканка ростом всего 157 сантиметров, но это не мешало ей получать главные роли в кино. Хайек наиболее известна своей революционной ролью художницы Фриды Кало в фильме "Фрида". Она была номинирована на премию Американской киноакадемии, премию BAFTA и "Золотой глобус".

Актриса Натали Портман ростом 160 сантиметров является лауреатом премии "Золотой глобус". Она прославилась благодаря ролям "V означает Вендетта", "Черный лебедь", "Звездные войны", "Джеки" и другие. Она невероятно талантлива и красива. Ее состояние оценивается в 54 миллиона долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал как изменились актеры вампирской саги "Сумерки" спустя 15 лет. Звезды все еще снимаются в кино и находятся на голливудском олимпе.

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