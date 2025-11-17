На показе фильма 'Ты – космос' в Киеве произошел неожиданный инцидент: соцсети взорвались обсуждениями

На допремьерном показе фильма "Ты – космос", который на днях состоялся в Киеве, произошел неожиданный поворот событий, которых никто не предвидел: из-за сбоя копия ленты вышла на экран без перевода реплик главной героини, говорившей на французском. В соцсетях поднялся настоящий шквал реакций на событие.

Неожиданная ситуация вызвала большое обсуждение, зрители массово делятся впечатлениями и шутками о "случайном режиссерском ходе". OBOZ.UA тоже присутствовал на мероприятии и собрал реакцию зрителей.

На показе фильма "Ты – космос" произошел тот редкий случай, когда техническая ошибка превращается в творческое открытие. Эмоции, интонации и реакции главного героя оказались настолько красноречивыми, что отсутствие перевода лишь усилило эффект загадочности и глубины фильма. После финальных титров команда вышла извиниться за "бракованную" копию.

"Можно готовить фильм 10 лет и лишь один раз не проверить файл", – оправдывался в микрофон режиссер картины Павел Остриков. Но многие назвали увиденную версию даже лучше задуманного варианта.

"Интересный эксперимент состоялся вчера на допремьерном показе фильма "Ты – космос", написала на своей странице в Facebook Наталья Ворожбит, известный украинский драматург, автор сценариев "Киборги", "Дикое поле", "Поймать Кайдаша" и других. – В фильме есть француженка, которую мы не видим, а только слышим по радиосвязи ее диалоги с главным героем. У нее много текста, но он звучал без перевода и субтитров, и я весь фильм радовалась – какое хорошее режиссерское решение. Всегда было понятно, о чем они говорят, по настроению, эмоциям, его ответам, но всегда оставалась загадка. Я уже представляла, как буду давать молодым сценаристам-драматургам это как пример идеальной недоразжеванности, которая должна быть в каждом тексте, особенно хорошо это работает и добавляет глубины на фоне абсолютно понятного и простого героя (в хорошем смысле), которым является Андрей Мельник. Вова Кравчук, замечательная работа!".

"В конце, когда зал захлебывался слезами от финала, на сцену вышел режиссер и трагическим голосом сообщил, что произошел страшный факап – и не запустились субтитры с переводом, он тоже чуть не плакал, – продолжила Ворожбит. – А я уже плакала из-за того, что это был всего технический сбой. Все, с кем я потом говорила, были в восторге от версии без перевода, но ну что ж, режиссер всегда прав... Я рада, что была в зале среди тех, кто посмотрели уникальную и лучшую версию и без того прекрасного фильма. Я плакала два раза и бесчисленное количество раз смеялась. Думала, какая сложная амбициозная задача стояла перед создателями из-за двух основных составляющих: события происходят в космосе, в кадре один персонаж. И у них получилось! Это интересно, изобретательно, иронично, нежно, трогательно – просто кинобальзам на наши раны. И это о любви, представьте".

Актриса Римма Зюбина также поделилась впечатлениями, отметив, что лента прекрасно воспринимается и без субтитров, а также отметила невероятную игру исполнителя главной роли Владимира Кравчука: "Вы непременно должны увидеть этот фильм. Это был допремьерный показ в Киеве – и это космос. И мне тоже без перевода – все было ок. Вова Кравчук, ты – Бог!".

Тем временем в соцсетях своими впечатлениями делятся другие зрители. Пользователи в шутку предполагают, что это мог быть "тонкий маркетинговый ход", побуждающий посмотреть фильм еще раз – уже с переводом: "Ты – космос" пролетел на одном дыхании. И там, где весь зал смеялся (спойлер – часто), и там, где вдруг хотелось плакать. А учитывая, что это почти моногра одного человека, – думаю это огромная заслуга еще и главного героя в исполнении Владимира Кравчука. Интересный момент: все сцены на французском должны быть с переводом, но именно вчера что-то пошло не так. Однако фильм настолько легкий и естественный, что, кажется, все в зале были уверены: это такая задумка. И каждый понял этот французский на уровне тонких материй – без дубляжа", "Еще раз схожу, потому что надо же узнать, какие шутки и какие эмоциональные качели мы пропустили из-за того самого непереводимого французского. "Ты – космос" – реально хорошее кино. Мы попали в зал, где фильм пустили без субтитров. И разгадывать все то, что говорит героиня, нужно было по глазам актера, внимательно вслушивающегося в интонации сладкого французского. А все потому, что режиссер имел на нас особый план: чтобы мы пошли смотреть еще раз! И все присутствующие в зале еще раз встретились! Что ж, маркетинговый ход засчитан, потому что я таки пойду".

Несмотря на техническую ошибку, допремьерный показ собрал полный зал и стал одним из самых обсуждаемых кинособытий недели: "В профессиональных кругах фильм уже вызвал ажиотаж, на допремьерном показе было не протолкнуться. И прикольное с допремьерного показа: героиня фильма, которую мы и герой не видим, говорит на французском, и ее текст шел без перевода. Кто учил французский в школе – тот почти все понял! Но кто не учил – тоже все поняли. И пока в зал не ворвалась команда извиниться за отсутствие субтитров – было четкое впечатление, что так и надо. Хорошее кино. Такое, что перехватывает дыхание".

"Голосовые сообщения француженки – на французском. И мы весь фильм догадывались, что же она ему там наговорила. Интрига! В принципе, более-менее было понятно. А в конце к зареванным зрителям зашла команда фильма с извинениями, мол, нашему залу досталась копия без перевода. А мы-то думали – это такой оригинальный режиссерский ход. Так вот: если вы не посмотрите "Ты – космос" – неважно, с переводом или без, вы будете сильно неправы, потому что не поймете – каких космических высот может достигать украинское кино и какой у нас потенциал", "Надо еще пойти, а за ласковые уроки французского – искренняя благодарность. Кто будет смотреть в прокате, так не повезет".

Фильм "Ты – космос" – это научно-фантастическая трагикомедия. В центре сюжета – украинский дальнобойщик Андрей, который после взрыва Земли остается единственным живым человеком во Вселенной. Позже оказывается, что выжил еще один человек – французский метеоролог Катрин. Несмотря на невероятное расстояние и опасные обстоятельства, Андрей решает лететь к ней. Лента стартует во всеукраинском прокате с 20 ноября.

