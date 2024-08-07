На Netflix появится психологическая драма, высоко оцененная критиками. О чем оскароносный фильм 'Комната'

Стриминговый сервис Netflix приобрел право на трансляцию психологической драмы "Комната", которую мир увидел еще в 2015 году. За мастерскую работу кинокартина даже получила "Оскар", а 93% критиков одобрительно отзываются о ней.

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Как они утверждают на сервисе оценки кинопроектов Rotten Tomatoes, фильм надолго остается в уме после просмотра. Поэтому "томатометр" (рейтинг) достигает 93%. Однако на IMDb этот показатель несколько меньше, хотя и остается высоким – 8.1/10. О возможности просмотреть фильм на Netflix пишет Metro.

Кинокартина рассказывает о знакомстве мамы и сына с миром после того, как они семь лет жили в плену в сарае. Название фильма происходит из того, как ее называли заключенные – "комната". Попала женщина туда в возрасте 17 лет.

По сюжету она после освобождения пытается справиться с собственными психологическими проблемами, одновременно воспитывая маленького сына, которого родила в плену от насильника и похитителя Старого Ника.

"В "Комнате" есть глубинная надежда, которая присутствует даже в самые мрачные моменты", – отмечает кинокритик Кит Харлингтон.

В фильме снимались Бри Ларссон, Джейкоб Тренбле, Джон Аллер и другие. Впрочем, именно актриса Ларссон, известная также по фильмам "Марвелы", "Гринберг" и "Скотт Пилигрим против мира", в 2016 году получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Кинопроект был номинантом на лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Стоит отметить, что "Комната" была снята по мотивам одноименного романа Эммы Донохью, изданного впервые в 2010 году.

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