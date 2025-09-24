'Мстители: Судный день': в сеть слили, как будут выглядеть 28 персонажей

Пока студия Marvel пытается удержать в секрете максимум деталей о том, каким должен стать перезапуск кинофраншизы "Мстители", охотники за спойлерами не дремлют. И вот в сеть попал довольно серьезный слив, который касается персонажей ленты "Судный день".

Блог Avengers Updates опубликовал в соцсети Х фрагмент промоарта, на котором изображены аж 28 супергероев. Их разместили на мерче, который разослали представителям продюсерской команды. Фрагмент принта попал в руки авторов фанатского ресурса.

Особый интерес представляет левая вертикальная колонка. Сверху в ней можно увидеть, как будет выглядеть Роберт Дауни-младший в костюме злодея Доктора Дума. Под ним мы видим Криса Хемстворта в образе Тора – он изображен с короткой стрижкой, как в фильме "Рагнарок". Еще ниже разместили Энтони Маки в костюме Капитана Америки и Человека-Муравья Пола Радда.

Следующая колонка демонстрирует новые образы Фантастической четверки. А за ними следуют Баки Барнс (Себастиан Стэн), Шури, ставшая новой Черной Пантерой (Летиция Райт), Шан-Чи (Симу Лю) и Локи (Том Хиддлстон). Далее видим Громовержцев, или Новых Мстителей – Флоренс Пью, которая является новой Черной Вдовой, и Красного Стража Дэвида Гарбора – они изображены в тех же костюмах, что и в одноименном блокбастере этого года.

За ними идет М'Баку (Уинстон Дюк) в новом образе, который намекает, что именно он может стать в "Судном дне" новым правителем Ваканды. А вот Намор (Теноч Уэрта) появляется в образе с воротником на костюме, что, похоже, вдохновлялся его классическим видом в комиксах Marvel. Люди Икс тоже сохранили узнаваемый вид: Магнето (Иэн Маккеллан) в своей красной мантии, Гамбит (Ченнинг Татум) в костюме, близком представленному в "Дэдпуле и Росомахе", одетая Мистик (Ребекка Ромейни Чарльз Ксавьер (Патрик Стюарт). Завершает этот перечень единственный актер, личность которого пока не раскрывают, — маленький ребенок, играющий Франклина Ричардса, сына Рида и Сью.

Примечательно, что на принте отсутствуют некоторые ключевые супергерои киновселенной Marvel. Так на картинке нет Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса, Халка (Марк Руффало), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) и Капитана Марвел (Бри Ларсон). Фанаты предполагают, что таким образом студия пытается ограничить объем утечек и сохранить интригу вокруг картины.

Известно, что основные съемки "Мстителей" уже завершились. Однако работа над финальным сценарием все еще продолжается. На январь 2026 года назначен второй этап производства картины, который предусматривает пересъемки и даже рекаст, если в нем возникнет необходимость. Датой премьеры "Мстителей: Судный день" на данный момент выбрали 18 декабря 2026 года.

