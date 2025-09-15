Когда выйдет в кино новый мультик про Супер Марио: появился тизер

В эти выходные оригинальная видеоигра Super Mario Bros. отмечала свое 40-летие. И компания Nintendo, которая занимается ее производством, оригинально отпраздновала этот юбилей.

На YouTube-канале анимационной студии illumination вышел тизер-анонс нового мультфильма по вселенной братьев-водопроводчиков. Новая лента получит название "Галактика Супер Марио в кино". В описании к ролику также раскрыли ориентировочную дату выхода мультфильма – апрель 2026 года.

"Галактика Супер Марио в кино" станет сиквелом популярного мультфильма "Братья Супер Марио в кино" 2023 года. Лента стала второй по кассовым сборам после "Барби" в этот год, получила статус самого кассового фильма по видеоиграм и была номинирована на "Оскар". Сюжет полнометражной анимации был такой же простой, как и у оригинальной игры – водопроводчик Марио с помощью своего брата Луиджи отправляется на спасение принцессы Пич.

О сиквеле известно, что в голосовой каст вернутся все звезды "Братьев Супер Марио в кино" включая Криса Прата в роли Марио, Аню Тейлор-Джой в роли Пич, Чарли Дэя в роли Луиджи и Джека Блэка в роли Боузера. По сюжету, вероятно, его фабула сохранится – братья-усачи в очередной раз отправятся выручать принцессу из беды. Авторы обещают, что в ленте будут присутствовать отсылки ко всей серии игр о Марио.

Впрочем, тизер пока не дает представления о сюжете "Вселенной Супер Марио". В ярком анимационном ролике можно увидеть самого главного героя, который спит под деревом. На его фуражку садится, а затем взлетает с нее желтая бабочка и камера начинает двигаться за ней. Во время этого пролета в кадре появляются крот Монти, рыбки Чип-Чип, а заканчивается все над шпилем замка Пич.

Вместе с анонсом нового анимационного фильма о Марио, Nintendo также объявила о выпуске ремастеров видеоигр Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 для платформ Nintendo Switch и Switch 2. Они выйдут уже 2 октября.

