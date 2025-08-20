Когда выйдет 'Франкенштейн' Гильермо дель Торо в кино и на Netflix: известны даты

Осенью зрителей ждет одна из самых ожидаемых премьер года — новая экранизация "Франкенштейна" от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. Сперва фанаты были разочарованы сообщением, что фильм появится только на Netflix, без проката в кинотеатрах.

Это вызвало волну критики в соцсетях и многочисленные обращения к компании. В конце концов, студия учла реакцию и приняла компромиссное решение. Лента все же будет иметь ограниченный кинопоказ перед выходом на стриминге.

Netflix подтвердил, что "Франкенштейн" стартует в кинотеатрах 17 октября. После трехнедельного окна он станет доступным на платформе — премьера запланирована на 7 ноября. Для стриминговых сервисов это довольно щедрый срок, ведь обычно кинотеатральный показ ограничивается несколькими днями или отсутствует вовсе.

Еще в июне, после выхода трейлера, Netflix объявил лишь о глобальной онлайн-премьере в ноябре. Это вызвало возмущение среди зрителей, которые ждали возможности увидеть фильм на большом экране. Сам дель Торо в своих интервью намекал, что хотел бы дать проекту хотя бы небольшой прокат, поэтому решение компании соответствует его стремлениям, отмечает The Hollywood Reporter.

Фильм станет адаптацией классического романа Мэри Шелли. В центре истории — талантливый, но одержимый ученый Виктор Франкенштейн, который создает живое существо в ужасном эксперименте. Как и в книге, трагедия поглощает и создателя, и его творение. По словам дель Торо, он стремится включить в сценарий те части романа, которые часто игнорировались другими режиссерами, в частности сцены с Северного полюса.

В картине сыграют Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Феликс Каммерер, Дэвид Брэдли, Ларс Миккельсен, Кристиан Конвери, а также Чарльз Дэнс и Кристоф Вальц. Такой подбор актеров усиливает ожидания, ведь в проекте соединились звезды разных поколений и жанров.

