Еще одна история о Франкенштейне: вышел трейлер фильма ужасов 'Невеста'

Свежий трейлер фильма "Невеста" от Warner Bros. раскрыл первые детали захватывающей истории, вдохновленной романом Мэри Шелли о Франкенштейне. Режиссер Мэгги Джилленхол, известная своим дебютом в "Дочери", представила уникальную версию, где события разворачиваются в атмосферном Чикаго времен Великой депрессии.

Видео дня

Главный герой, одинокий ученый Франкенштейн, воплощенный Кристианом Бейлом, обращается за помощью к доктору Эуфрониосу, чтобы создать идеального партнера. Вместе они возвращают к жизни молодую жертву убийства, которая становится его невестой в исполнении Джесси Бакли. Эта пара оказывается в центре бурного вихря страстей, насилия и социальных сдвигов.

Фильм, сочетающий ужасы с элементами музыкального жанра, обещает стать настоящим хитом для любителей жанра.

Трейлер фильма "Невеста"

В проекте задействованы звезды Голливуда:

Питер Сарсгаард,

Аннет Бенинг,

брат режиссера Джейк Джилленхол

Пенелопа Крус.

Мэгги Джилленхол не только руководит съемочным процессом, но и выступает автором сценария и одним из продюсеров, вместе с Эммой Тиллингер Коскофф, Талией Кляйнхендлер и Оснат Хандельсман Керен.

Исполнительными продюсерами стали Карла Райдж, Дэвид Уэбб и Кортни Кивовиц, которые обеспечили бюджет в 80 миллионов долларов.

Саундтрек к фильму создал композитор Хильдур Гуднадоуттир, заменив первоначальные планы с Джонни Гринвудом.

Премьера "Невесты" запланирована на 4 марта 2026 года в международном прокате и на 6 марта — в кинотеатрах Северной Америки, включая формат IMAX.

Изначально проект разрабатывался для Netflix, но впоследствии перешел к Warner Bros., что позволило расширить амбиции производства. Трейлер, опубликованный недавно, уже вызвал ажиотаж среди зрителей, демонстрируя сцены падения героини Бакли с лестницы и первые искры запретной любви.

Фильм выходит вслед за другой адаптацией — "Франкенштейном" Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Миа Гот, о чем OBOZ.UA писал ранее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.